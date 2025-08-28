Р. Марков: Изоставаме с развитието на магистрали и високоскоростни влакове

България изостава сериозно в развитието на транспортната инфраструктура, особено по отношение на високоскоростни пътища и железници, а това са инвестиции в бъдещето на страната. За това предупреди инж. Румен Марков, управител на Large Infrastructure Projects, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него тези проекти са важни за икономическото развитие на регионите и за решаването на проблемите с пътната безопасност. „За да имаме безопасни пътища, най-добре е да спазваме изискванията на закона и на Наредбата за проектиране на пътища“, посочи той.

По думите му пътната инфраструктура у нас изостава дори от Румъния и Сърбия, където транспортна мрежа е значително по-добра и по-качествено изпълнена.

Инж. Марков добави, че магистралите са изключително важни и за пътната безопасност. „Автомагистралите имат най-висока степен на безопасност и трябва да се изграждат съгласно нормите. Само по този начин можем да намалим броя на инцидентите и да осигурим бърза и сигурна връзка между регионите“, посочи той и отбеляза, че Северна България е особено ощетена заради забавянето на „Хемус“ и участъка Видин-Ботевград, който трябваше да бъде готов още през 2021 г., а отсечката между Монтана и Враца все още е без проект.

Експертът заяви, че друг регион, който страда от неразвитата транспортни връзки, е Югозападна България заради участъци на „Струма“ край Кресненското дефиле.

„Проблемът не е екологичен, а технически. Агенция „Пътна инфраструктура“ не възлага, не проектира и няма намерение да строи този участък, а нуждата от него е ясна. Лот 3.2 трябва да бъде автомагистрала и това го определя решенията, трафикът и нормите за хомогенност на инфраструктурата“, коментира инж. Марков.

Той съобщи, че от 2017 г. в Large Infrastructure Projects са разработили над 10 варианта за магистрала „Струма“. „Преди три месеца имаме окончателен проект за автомагистрала между завършения участък пред Симитли до пътен възел Кресна – дължина 22,5 км. Той е с 4 км по-къс от предложението на АПИ за първокласен път. А липса на оценка на пътната безопасност ще забави старта на строежите“, обясни експертът.

Мениджърът съобщи, че освен проекта за автомагистрала „Струма“, компанията планира и високоскоростната жп линия София-Солун. Тя е проектирана за пътнически влакове с 320 км/ч и за товарни композиции с дължина до 1050 м. Инж. Марков очаква времето за пътуване да бъде около 1 час и 22 минути до Солун и 4 часа и 40 минути до Атина.

Друг ключов проект е железопътната линия София–Варна с разклонения Русе–Букурещ, с които се формира ос Атина–София–Букурещ. С него ще се изпълни изискване на Европейската комисия до 2030 г. – столиците и големите градове да бъдат свързани с високоскоростен жп транспорт.

„Влаковете по маршрута ще се движат с до 350 км/ч и разстоянието между София и Варна ще се взема за 2 часа. Ако всички тези проекти се случат, до 2035-2036 г. ще можем да обърнем демографската криза в по-изостаналите региони“, надява се инженерът.

