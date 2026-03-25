Регионалният министър: Пътната агенция има задължения за 752 млн. евро

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) дължи на изпълнители общо 752 млн. евро към момента, включително 528 млн. евро по вече изпълнени възлагания, 168 млн. евро по съдебни споразумения от 2018-2020 г. и 55 млн. евро главници и лихви по съдебни решения. Това съобщи служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов след проведеното заседание на Министерския съвет, предава БТА.

Бюджетът на агенцията за следващите три месеца е 200 млн. евро, като за март са предвидени 34 млн. евро за поддръжка и 42 млн. евро за ново строителство, за април - 80 млн. евро за поддръжка и 20 млн. евро за капитално строителство, а за май - 17 млн. евро за поддръжка и 5 млн. евро за капитално строителство. Министърът посочи, че тези средства са крайно недостатъчни на фона на натрупаните задължения и показват „много лошо планиране, заявяване и разходване на публични ресурси“.

Найденов увери, че ще бъде засилен контролът върху възлагането и изпълнението на ремонтите. Министърът посочи, че ще се въведе и прозрачност за всички договори и възлагания на АПИ, които ще бъдат публикувани онлайн, за да могат гражданите да проследяват как се изразходват средствата и какво е качеството на изпълнението. „Всеки един ремонт ще бъде качен в интернет и гражданите ще могат да виждат за един даден пътен участък какви средства са изразходвани и какво трябва да се направи, както и дали контролът е качествен“, уточни Найденов.

Регионалният министър съобщи, че е разпоредил анализ на финансовото състояние на Агенция „Пътна инфраструктура“. По думите му резултатите са „изключително тревожни“ и пораждат съмнения за нередности.

Министърът обяви, че вътрешните инспекторати са извършили проверки по обществени поръчки и договори, при които са установени нарушения в няколко направления. Докладът на инспектората вече е готов и в него са констатирани множество нередности, заяви Найденов.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството сигнализира МВР за нередности при обществената поръчка за мантинели за над 500 млн. евро, подписана от предходното правителството. Регионалният министър Николай Найденов съобщи, че Агенция "Пътна инфраструктура" вече е похарчила почти 100% от парите, предвидени за поддръжка на пътища за 4 години.

Сериозни проблеми са установени и при договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Общата им стойност първоначално е била около 2,26 млрд. евро, разчетени за период от четири години, но към 19 февруари тази година почти целият ресурс е възложен и изразходван за около година и половина.

Найденов посочи, че значителна част от средствата са насочвани към т.нар. превантивен ремонт, който по същество прикрива основни ремонти – практика, която той определи като „порочна“ и заяви намерение да бъде ограничена.

По-рано служебният премиер Андрей Гюров постави под съмнение начина, по който се разходват средствата в Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с нови тревожни данни за жертвите на пътни инциденти. Той обяви, че ще изиска подробен доклад от регионалния министър за резултатите от проверката, на фона на съмнения за корупционни практики и неефективни ремонти на пътищата. По думите му сериозни бюджети, планирани за няколко години, са били изразходвани в кратък срок, без това да доведе до реално подобрение на пътната безопасност.