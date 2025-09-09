България се класира в челната десетка в проучване за най-натоварените пътища в света

България се класира в челната десетка на ново проучване на 20-те най-натоварени пътища в света. Изследването е проведено от екипа на сайта за сравнение на автомобили под наем DiscoverCars.com.

Компанията е провела анкета сред своите клиенти, като общо 12 015 шофьори са били запитани за натовареността на пътищата на мястото, което са посетили. Те е трябвало да подреждат отговорите по скала от 0 до 10, като 0 говори за спокойствие, а 10 – за висока натовареност. Тези резултати са използвани за класиране на първите 20 места.

България се нарежда на десето място в списъка с резултат 6,36 точки от 10 възможни. Това означава, че ако планирате пътуване до столицата на страната, е добре да се подготвите за задръствания в някои райони. Някои части на София са с тесни улици, които поемат голям трафик, а това може да доведе до сериозни задръствания.

Проучването на DiscoverCars.com установява също така, че съседната на България Турция също се класира в челната десетка за най-натоварените пътища. Всъщност пътищата в Турция се смятат за дори по-натоварени от тези в България, като страната заема пето място в класацията.

Водещите 10 локации с най-натоварени пътища оглавява Албания със 7,14 от 10 точки. На второ място със 7,12 точки е Черна гора, на трето - Мароко с резултат 6,91, следвана от Германия с 6,74 точки и Турция с 6,71. Във втората половина на десетката е Полша, която има 6,67 точки, Мавриций с резултат 6,63 точки и Канада с 6,56 точки. На девето място е Франция с 6,45 точки, а челната десетка затваря България с 6,36 точки.

“Искахме да разберем кои места по света имат най-натоварените пътища за шофиране. Нашето проучване установи, че България е с едни от най-натоварените пътища в света според шофьорите, които анкетирахме. Ако обмисляте скорошно пътуване до София, може би си струва да направите предварително планиране, за да избегнете шофирането в пиковите часове и да не попаднете в натоварения трафик. Не бихте искали натоварените и задръстени пътища да развалят пътуването ви до столицата“, посочва Александърс Буракс от DiscoverCars.com.

„Шофирането из България може да бъде фантастичен начин да опознаете страната, но може да е разумно по възможност да избягвате най-натоварените маршрути в пиковите часове“, добавя той.