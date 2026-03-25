Служебният премиер разпореди спешна проверка на АПИ

Служебният министър-председател Андрей Гюров разпореди спешна проверка на агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщават от Министерски съвет.

Премиерът обръща внимание на твърдението, че средствата за ремонт на пътища за четири години са изхарчени за една. Същевременно той пита защо има поръчка за половин милиард евро за мантинели броени часове преди смяната на властта.

Проверката Гюров е разпоредил на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Премиерът е категоричен, че ако има данни за престъпление, Министерството на вътрешните работи (МВР) трябва да „разследва бързо, безкомпромисно и докрай“.

Гюров посочва поредната мрачна статистика, която праща България на първите места в Европа по смъртност от катастрофи. Той припомня, че въпреки изразходените средства в размер на милиони евро, хората карат по пътища с нагънати мантинели, изтрита маркировка и реален риск за живота си.

„Ако в страна с толкова много жертви, корупцията изяжда парите за ремонт, за поддръжка, за мантинели - това не е просто кражба на пари, това е кражба на животи“, подчертава Гюров.

Министър-председателят обръща специално внимание и на протестите в страната заради лошото състояние на пътищата.

„Дори Пътна помощ протестира, защото в АПИ се краде, вместо да се ремонтира“, отбелязва Гюров.

Премиерът постави въпроса как могат да се поддържат пътищата, да се ремонтират и обезопасяват, ако средствата са изхарчени. „Тук не говорим за пари и политика, говорим за отговорност“, заключва Гюров.

Investor.bg припомня, че ден по-рано фирми за предоставяне на услуги за пътна помощ излязоха на протест заради съмнения за непрозрачно възлагане на дейности от страна на АПИ, които облагодетелстват една конкретна компания. Протестиращите блокираха частично движението на входа на София и по автомагистрала „Тракия“, а след това се преместиха пред сградата на АПИ.

Повод за протеста са данни от разследване на Антикорупционния фонд, които според участниците поставят под въпрос начина, по който се управлява секторът. Според разследването става дума за схема за милиони евро, които държавата плаща всеки месец на една конкретна фирма.