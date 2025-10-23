INSAIT създаде AI модел, който осигурява на роботите триизмерно пространствено разбиране

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обяви пускането на SPEAR-1 – фундаментален модел с изкуствен интелект (AI), който предоставя на роботите безпрецедентно 3D пространствено разбиране.

Технологията е отворена и ще може да се ползва от изследователи и компании от целия свят безплатно.

До момента подобни модели за роботика са разработвани само от големи компании, много от които пазят своето ноу-хау в тайна. Отварянето на модела за целия свят може да даде нов тласък в разработването на роботи, които да функционират изключително ефективно в заобикалящия ги свят, изтъкват от INSAIT.

Пробивът е и в начина, по който моделът обработва физическия свят. Повечето фундаментални модели за роботи се основават на визуално-езикови модели, обучени с плоски 2D изображения. SPEAR-1, от друга страна, използва реални 3D данни, което му позволява да разбира по-добре как обектите се движат и взаимодействат в пространството. Благодарение на този подход моделът използва до 20 пъти по-малко тренировъчни данни в сравнение с традиционните решения в роботиката.

SPEAR-1 постига тази ефективност чрез едновременно обучение от данни за роботизирани действия и от триизмерни пространствени данни. Тази методология преодолява едно от основните предизвикателства в областта – необходимостта от скъпи и трудно достъпни тренировъчни данни от роботи, подчертава институтът.

Моделът представлява еквивалент на езиковите модели от типа GPT (например BgGPT, ChatGPT и др.), но в света на роботиката. Това означава, че е способен да разбира човешки инструкции и да управлява различни роботи, изпълняващи разнообразни задачи в различни условия и среди.

SPEAR-1 е отворен и универсален, което го прави основа за бъдещи изследвания и приложения в сферата на изкуствения интелект и автономните системи.