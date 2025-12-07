Чуждестранните инвеститори пак са привлечени от китайските AI компании

Основателят и главен изпълнителен директор на AI2 Robotics Ерик Гуо размишлява върху предизвикателствата при набирането на средства в Китай. Той отбелязва, че базираният в САЩ хуманоиден конкурент Figure наскоро е набрал 1 млрд. долара в един кръг при оценка от 39 млрд. долара.

Сумата е много по-голяма от това, което китайска компания за роботика обикновено може да набере, затова неговата стратегия за растеж е да прави повече с по-малко, пише CNBC.

Това означава например разработване на модел на роботичен изкуствен интелект, който използва по-малко от 10% от параметрите, необходими за обучение на модела RT-2 на изкуствения интелект на Alphabet, както пише в една широко цитирана статия на Гуо.

Гуо, който е доктор по философия от университета Purdue, е работил преди това в Microsoft, производителя на смартфони Oppo и компанията за електрически превозни средства Xpeng.

Това отразява как DeepSeek и другите китайски играчи са намалили разходите за изкуствен интелект за потребителите далеч под прогнозните разходи на OpenAI, които надхвърлят 100 млрд. долара. Тази стратегия е достатъчна, за да направи AI2 Robotics една от най-горещите инвестиционни цели на Китай.

Стартъпът, базиран в Шънджън, достигна оценка от 1 млрд. долара тази есен. Компанията постигна статут на еднорог малко повече от две години след старта си благодарение на цели девет кръга на набиране на средства досега тази година, според източник на медията, запознат с въпроса.

Горещата търговия с изкуствен интелект в САЩ се премести към Alphabet тази седмица след възторжените отзиви за най-новия ѝ езиков модел само седмици след като Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри рядка технологична позиция.

Майкъл Бъри, известен с това, че предрече срива на жилищния пазар в САЩ преди 2008 г., беше последният глас, който предупреди за рисковете от балон в американския AI сектор. Каквото и да се надига в технологичния сектор на Китай, то бледнее в сравнение с американския технологичен сектор.

Сделките, свързани с рискове в областта на изкуствения интелект и роботиката в САЩ, са се увеличили повече от четири пъти от 2023 г. насам, за да надхвърлят 160 млрд. долара досега тази година, според анализ на CNBC на базата на данни от PitchBook. Сравнимите сделки в Китай тази година са малко над 10 млрд. долара – само малко повече от 9,24 млрд. долара, регистрирани през 2023 г., показват данните.

Това е в резултат от регулаторния натиск в Китай, контрола върху износа на САЩ и нестабилната среда за стартиращите компании. Глобалните инвеститори обаче са все по-заинтересовани.

Рисковете от балон за китайските компании от сферата на изкуствения интелект изглеждат далеч по-ограничени, отколкото в САЩ, казва Винсънт Лу, партньор и ръководител на отдела за частни капиталови инвестиции в австралийския мениджър на активи Boman Group. Базираната в Мелбърн фирма управлява активи на стойност 910 млн. австралийски долара (591,26 млн. долара), разпределени предимно в Австралия и Северна Америка, и е участвала в кръгове на финансиране за базираната в САЩ Anthropic по-рано тази година и OpenAI миналата година.

Лу е бил „толкова заинтригуван“ от китайската сцена на изкуствения интелект и роботиката, че се е върнал в Шанхай от Мелбърн миналата година, за да проучи евентуални сделки, и едва сега започва да се интересува сериозно от няколко от тях. Оценките на китайските компании в областта на изкуствения интелект са на около една четвърт от тези на американските им конкуренти, като същевременно се възползват от по-ниските разходи за научноизследователска и развойна дейност, добавя той.

Лу от Boman е само един от многото инвеститори на форума AVCJ в Хонконг миналата седмица, който коментира пред CNBC колко е развълнуван от това колко евтини са китайските стартиращи компании в областта на изкуствения интелект в сравнение с тези в САЩ. Това бележи продължаващо възстановяване на интереса на чуждестранните инвеститори към Китай след репресиите на Пекин срещу големите интернет технологични компании през последните години, съчетани с контрола на Вашингтон върху инвестициите, свързани с Китай.

Само този месец поне три китайски фонда с фокус върху изкуствения интелект са набрали капитал, деноминиран в щатски долари, от чуждестранни инвеститори. Monolith Capital, който подкрепи конкурента на DeepSeek, Moonshot AI, набра 488 милиона долара за два фонда – единият деноминиран в китайски юани, а другият в щатски долари. Чуждестранните участници във фонда в щатски долари включват институции от САЩ, Сингапур, Европа и Близкия изток.

Source Code Capital, фирмата за рисков капитал, която стои зад ByteDance и Meituan, е набрала 600 млн. долара. Blue Pool Capital, подкрепена от съоснователя на Alibaba Джо Цай, се стреми към 750 млн. долара за първия си фонд, който ще привлече външен капитал за директни инвестиции, според Financial Times.

Инерцията се натрупва, дори ако числата все още не изглеждат големи. Monolith твърди, че инвеститорите са се стремили да ангажират повече от 600 млн. долара в последния кръг на набиране на средства, но е запазила първоначалния лимит от 488 млн. долара.

Фондове от такъв размер биха били „немислими“ само преди година, казва Джони Джу, съръководител на Primavera Venture Partners. Той добавя, че настроенията на американските инвеститори към Китай се възстановяват „ясно“, подпомогнати от относително видимите пътища за излизане.

Въпреки че китайските компании все още не са възобновили първичните си публични предлагания (IPO) в САЩ, те се стичат към Хонконг и превръщат фондовата борса в най-голямата дестинация за листване в света тази година.

Въпреки това, инвеститорите в акции са сравнително по-предпазливи към Китай, отколкото към САЩ. Индексът Hang Seng, в който влизат гигантите в областта на изкуствения интелект Alibaba и Tencent, нараства с близо 30% от началото на годината, но се търгува със скромно съотношение цена-печалба от 13,61, според данни на FactSet. За сравнение, Nasdaq Composite се търгува със съотношение 33,8, като индексът нараства с почти 20% от началото на годината.