AI треската води до криза с доставките на чипове за памет

Остър недостиг в световен мащаб на чипове за памет принуждава компаниите за изкуствен интелект и потребителска електроника да се борят с намаляващите запаси, тъй като цените на тези непривлекателни, но съществени компоненти, които позволяват на устройствата да съхраняват данни, нарастват, пише Ройтерс.

Японските магазини за електроника започнаха да ограничават броя на твърдите дискове, които клиентите могат да купят. Китайските производители на смартфони предупреждават за повишаване на цените. Технологичните гиганти, включително Microsoft, Google и ByteDance, се борят да си осигурят доставки от производители на чипове за памет като Micron, Samsung Electronics и SK Hynix, съобщават трима запознати с разговорите източници.

Свиването на предлагането обхваща почти всички видове памети – от флаш чипове, използвани в USB устройства и смартфони, до усъвършенствани памети с висока честотна лента (HBM), които захранват AI чиповете в центровете за данни. Цените в някои сегменти са се удвоили от февруари насам, сочат данни на компанията за пазарни анализи TrendForce, привличайки трейдъри, които очакват, че ралито ще продължи.

Последиците може да надхвърлят границите на технологичния сектор. Много икономисти и ръководители предупреждават, че продължителен недостиг може да забави ръста на производителността, основан на изкуствен интелект и да отложи инвестиции в цифрова инфраструктура в размер на милиарди долари. Това може да доведе и до инфлационен натиск, точно когато много икономики се опитват да овладеят ценовия ръст и да се справят с американските мита.

„Недостигът на памет вече премина от проблем на ниво компоненти към макроикономически риск“, коментира Санджит Вир Гогия, главен изпълнителен директор на Greyhound Research, консултантска компания в областта на технологиите. Развитието на изкуствения интелект „се сблъсква с верига за доставки, която не може да отговори на физическите му изисквания“, допълва той.

Проучването на Ройтерс за спираловидната криза в доставките се основава на интервюта с почти 40 души, включително 17 ръководители на производители и дистрибутори на чипове. То показва, че усилията на индустрията да задоволи огромния апетит за модерни чипове, който се дължи на Nvidia и на технологични гиганти като Google, Microsoft и Alibaba, са създали двойна дилема – производителите на чипове все още не могат да произвеждат достатъчно висококачествени полупроводници за надпреварата в областта на изкуствения интелект, но отклоняването им от традиционните продукти за памет задушава доставките за смартфони, персонални компютри и потребителска електроника. Някои от тях вече бързат да коригират курса си.

Средните нива на запасите при доставчиците на динамична памет с произволен достъп (DRAM), основния тип, използван в компютри и телефони, са намалели до две-четири седмици през октомври спрямо три-осем седмици през юни и 13-17 седмици в края на 2024 г., сочат данни на TrendForce.

Кризата се развива, докато инвеститорите се питат дали милиардите долари, вложени в инфраструктура за изкуствен интелект, не са надули балон. Някои анализатори прогнозират сътресение, при което само най-големите и финансово най-силните компании ще успеят да поемат увеличенията на цените.

Ръководител в областта на чиповете за памет казва пред Ройтерс, че недостигът ще забави бъдещи проекти за центрове за данни. Изграждането на нови мощности отнема най-малко две години, но поризводителите на чипове за памет се тревожат от прекомерно разширяване, тъй като се опасяват, че то може да остане неизползвано, ако търсенето намалее, отбелязва източникът.

Samsung и SK Hynix обявиха инвестиции в нови производствени мощности, но не дадоха подробности за разпределението на производството между HBM и конвенционална памет.

SK Hynix е уведомила анализаторите, че недостигът на памет ще се запази до края на 2027 г., съобщи Citi през ноември.

„В момента получаваме заявки за доставки на памет от толкова много компании, че се притесняваме как ще успеем да се справим с всичко. Ако не успеем да ги доставим, може да се окажат в положение, в което изобщо няма да могат да извършват дейност“, каза Че Тае-вон, президент на компанията майка на SK Hynix, SK Group, на форум в Сеул миналия месец.

OpenAI подписа през октомври първоначални споразумения със Samsung и SK Hynix за доставка на чипове за проекта Stargate, за който до 2029 г. ще са необходими 900 хил. полупроводникови пластини на месец. Това е около два пъти повече от сегашното месечно производство на HBM в световен мащаб, заяви Че.

Samsung е заявила пред Ройтерс, че следи пазара, но няма да коментира цените или отношенията с клиентите. SK Hynix е съобщила, че увеличава производствения си капацитет, за да отговори на нарасналото търсене на памет.

„Молят за доставки“

След като пускането на ChatGPT през ноември 2022 г. предизвика бум на генеративния изкуствен интелект, глобалната надпревара за изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект, накара производителите на памет да насочат по-голямата част от производството си към HBM, използвани в мощните процесори за изкуствен интелект на Nvidia.

Конкуренцията на китайските производители на по-нисък клас DRAM като ChangXin Memory Technologies също накара Samsung и SK Hynix да ускорят преминаването си към продукти с по-висок марж. Южнокорейските компании заемат две трети от паразар на DRAM.

Samsung е уведомила клиентите си през май 2024 г., че смята да прекрати тази година производството на един от чиповете си, DDR4, който е по-стар вариант, използван в персонални компютри и сървъри, според писмо, видяно от Ройтерс. (Оттогава компанията е променила курса си и ще удължи производството, съобщават двама източници.) През юни Micron съобщи, че е информирала клиентите си, че ще спре доставките на DDR4 и на неговия аналог LPDDR4, тип, използван в смартфоните, в рамките на шест до девет месеца.

ChangXin последва примера и прекрати по-голямата част от производството на DDR4, съобщава един от източниците. Компанията е отказала коментар.

Но тази проомяна съвпадна с цикъл на замяна на традиционните центрове за данни и персонални компютри, както и с по-силни от очакванията продажби на смартфони, които разчитат на конвенционални чипове.

Връщайки се назад, „може да се каже, че индустрията беше хваната неподготвена“, казва Дан Хътчсън, старши научен сътрудник в TechInsights.

Samsung повиши цените на чиповете за сървърна памет с до 60% миналия месец, съобщи Ройтерс. През октомври главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг обяви сделки и хапна пържено пиле с президента на Samsung Electronics Джей И. Лий по време на пътуване в Южна Корея, и призна, че ръстът на цените е значителен, но допълни, че Nvidia си е осигурила съществени доставки.

Google, Amazon, Microsoft и Meta през октомври поискали от Micron отворени поръчки, като са уведомили компанията, че ще вземат толкова, колкото може да достави независимо от цената, съобщават двама запознати с разговорите източници.

Китайските Alibaba, ByteDance и Tencent също притискат доставчиците, като през октомври и ноември са изпратили ръководители да посетят Samsung и SK Hynix, за да лобират за доставки, казват двамата души и трети източник пред Ройтерс.

„Всички молят за доставки“, отбелязва един от тях.

През октомври SK Hynix съобщи, че всичките ѝ чипове за 2026 г. са продадени, а Samsung заяви, че си е осигурила клиенти за HBM чиповете си, които ще бъдат произведени през следващата година. И двете компании разширяват капацитета си, за да отговорят на търсенето на изкуствен интелект, но новите заводи за конвенционални чипове няма да заработят преди 2027 или 2028 г.

Книжата на Micron, Samsung и SK Hynix поскъпнаха силно тази година благодарение на търсенето на чипове. През септември Micron прогнозира приходи за първото тримесечие над пазарните очаквания, а Samsung отчете през октомври най-голямата си тримесечна печалба от над три години насам.

Консултантската компания Counterpoint Research очаква цените на съвременните и старите чипове за памет да се повишат с 30% през четвъртото тримесечие и вероятно с още 20% в началото на 2026 г.

Шок при смартфоните

Китайските производители на смартфони Xiaomi и Realme предупредиха, че може да се наложи да повишат цените.

Франсис Вон, главен маркетингов директор на Realme India, казва пред Ройтерс, че рязкото увеличение на цените на чиповете за памет е „безпрецедентно от появата на смартфоните“ и може да принуди компанията да повиши цените на телефоните с 20-30% до юни.

„Някои производители може да спестят разходи за камери, други за процесори, а трети за батерии. Но разходите за памет са нещо, което всички производители трябва да поемат изцяло, няма как да ги прехвърлят“, допълва той.

Xiaomi е заявила пред Ройтерс, че ще компенсира по-високите разходи за памет чрез повишаване на цените и продажби на повече висок клас телефони, като е добавила, че другите ѝ дейности ще спомогнат да се смекчи въздействието.

През ноември тайванският производител на лаптопи ASUS заяви, че разполага със запаси за около четири месеца, включително компоненти за памет, и ще коригира цените според нуждите.

Winbond, тайвански производител на чипове с около 1% от пазара на DRAM паметта, беше сред първите, които обявиха разширяване на капацитета си, за да отговорят на търсенето. През октомври съветът на директорите одобри план за значително увеличаване на капиталовите разходи до 1,1 млрд. долара.

„Много клиенти се обръщат към нас с молба: Наистина се нуждаем от вашата помощ. А един от тях дори поиска шестгодишен дългосрочен договор“, казва президентът на Winbond Пей-Мин Чън.

Търговците вдигат цените

В токийския център за електроника Акихабара магазините ограничават покупките на продукти за памет, за да намалят трупането на запаси. Табела пред магазина за компютри Арк съобщава, че от 1 ноември клиентите могат да закупят общо осем продукта от твърди дискове, SSD дискове и системна памет. Арк е отказал коментар.

Служители в пет магазина заявяват, че недостигът е довел до рязко повишаване на цените през последните седмици. В някои магазини една трета от продуктите са разпродадени.

Продукти като 32-гигабайтова DDR5 памет, популярна сред геймърите, са стрували над 47 хил. йени, което е увеличение спрямо около 17 хил. йени в средата на октомври. По-висококачествените 128-гигабайтови комплекти са поскъпнали над два пъти до около 180 хил. йени.

Повишенията карат клиентите да се насочат към пазара за употребявани стоки, което е от полза за хора като Роман Ямашита, собственик на iCON в Акихабара, който казва, че бизнесът му с продажба на упротребявани компютърни части процъфтява.

Ева Ву, мениджър по продажбите в компанията за търговия с компоненти Polaris Mobility в Шънджън, казва, че цените се променят толкова бързо, че дистрибуторите дават оферти в брокерски стил, които изтичат ежедневно, в някои случаи ежечасно, спрямо месечно преди кризата.

В Пекин продавачка на DDR4 казва, че е натрупала 20 хил. бройки в очакване на по-нататъшни увеличения.

На около 9600 км разстояние, в Калифорния, Пол Коронадо споделя, че месечните продажби на компанията му Caramon, която продава рециклирани нискокачествени чипове за памет, извадени от излезли от употреба сървъри на центрове за данни, са се увеличили значително от септември насам. Почти всичките ѝ продукти сега се купуват от посредници в Хонконг, които ги препродават на китайски клиенти, разказва той.

„Преди постигахме около 500 хил. долара на месец. Сега са между 800 хил. и 900 хил. долара“, отбелязва Коронадо.