Кабинетът "Радев" започва работа с проверки за скрити разходи и дефицити

Сред конкретните приоритети за новото правителство е изграждане на детска болница, стана ясно след първото му заседание

19:10 | 08.05.26 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Кабинетът "Радев" започва своята работа с одит във всички министерства в търсене на скрити разходи, дефицити и неразплатени фактури "по чекмеджетата". Това стана ясно след първото заседание на Министерския съвет, пишат от правителствената информационна служба. Тези анализи ще бъдат нужни за сформирането на бюджета на държавата, както и да бъдат изпълнени основните приоритеи на правителството.

"Ние се ангажираме с нашата програма за разграждане на олигархичния модел – това означава едно енергично и решително правителство, което може да бъде двигател на борбата с корупцията", коментира  премиерът Румен Радев пред своите министри.

Той е очертал и водещите приоритети - правосъдна реформа, която не се изчерпва само със смяната на главния прокурор, борба с корупцията, спасяването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и проблемите в здравеопазване, образование, транспортната инфраструктура и подобряването на бизнес средата в България.

Една от конкретните заявки, направена от новия премиер, е ускореното изграждане на Национална детска болница.  Акцент се поставя още и на пресичане на злоупотреби в здравеопазването, модернизацията на армията, отстояване на българския интерес в съюзите.

На Министерството на енергетиката е възложено да работи за максимално оползотворяване на местните ресурси, което да даде по-голяма автономност, сигурност и поносимост на сметките за електроенергия за бизнеса и домакинствата.

По отношение на продоволствената сигурност Радев анонсира мерки за защита на родните производители и повече местни продукти на масата и се ангажира за намаляване на регулациите и промяната на бизнес средата, за да бъдат привлечени повече инвестиции.

Последна актуализация: 19:11 | 08.05.26 г.
Румен Радев икономиката на България политическа криза
