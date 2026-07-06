IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във ВУЗ

Целта на промяната е да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, пише в мотивите на МОН

15:53 | 06.07.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Увеличаването на таксите за студенти, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година, предлага Министерският съвет с изменение в Закона за висшето образование. 

Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025/2026 г. и за всички следващи випуски, съобщава БГНЕС. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението.

Проектът на правителството е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, като предложения могат да се правят до 15 юли. Целта на предложението е да ограничи ръста на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора.

Според мотивите на Министерството на образованието и науката (МОН) промяната трябва да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението.

Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега.

Предвижда се и включването на регистъра за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен „доктор“ към общата информационна система на висшето образование, поддържана от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Друга промяна е въвеждането на служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признато образование, придобито в чужбина. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се ускори административното обслужване.

С проекта се предлага и изрично да се регламентира, че право на стипендии от държавния бюджет ще имат само студентите и докторантите, обучаващи се в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата.

От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен. Като мотиви се посочват предстоящият старт на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 г., необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и необходимостта от бързо въвеждане на предвидените административни облекчения.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 16:06 | 06.07.26 г.
такси ВУЗ Портал за обществени консултации МОН висше образование студенти
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Образование виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още