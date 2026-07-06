Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във ВУЗ

Увеличаването на таксите за студенти, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година, предлага Министерският съвет с изменение в Закона за висшето образование.

Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025/2026 г. и за всички следващи випуски, съобщава БГНЕС. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението.

Проектът на правителството е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, като предложения могат да се правят до 15 юли. Целта на предложението е да ограничи ръста на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора.

Според мотивите на Министерството на образованието и науката (МОН) промяната трябва да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението.

Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега.

Предвижда се и включването на регистъра за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен „доктор“ към общата информационна система на висшето образование, поддържана от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Друга промяна е въвеждането на служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признато образование, придобито в чужбина. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се ускори административното обслужване.

С проекта се предлага и изрично да се регламентира, че право на стипендии от държавния бюджет ще имат само студентите и докторантите, обучаващи се в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата.

От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен. Като мотиви се посочват предстоящият старт на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 г., необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и необходимостта от бързо въвеждане на предвидените административни облекчения.