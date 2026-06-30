Близо 95% от учениците в България използват изкуствен интелект за учебни цели

Близо 95% от учениците в България вече използват изкуствен интелект за учебни цели, като близо половината от тях го правят интензивно - всеки ден или няколко пъти седмично. Това показват данните от изследване на готовността за интеграция на изкуствения интелект в българските училища, осъществено от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). На представянето на резултатите днес присъства министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Проучването обхваща над 10 038 ученици, 1767 учители и 210 директори от 63 училища в цялата страна.

Изследването показва, че технологията се е превърнала в част от ежедневието на младежите, като 56% от тях споделят, че са се научили да използват изкуствен интелект напълно самостоятелно, докато 6,5% посочват училището като мястото, където са придобили тези умения. Това означава, че реалното използване на изкуствен интелект изпреварва формалното обучение и поставя училището пред предизвикателството да задава рамката, в която учениците изграждат отговорни и устойчиви навици за работа с новите технологии.

Учителите имат базова грамотност за изкуствен интелек, става ясно от данните. При педагозите най-висока готовност към момента има при използването на изкуствения интелект в административните дейности, където ползите са най-бързо измерими.

Най-често технологията се ползва при подготовката, особено за планиране на уроци и създаване на задачи. Методическото му внедряване в реалния учебен процес обаче остава ограничено. Анализът отчита разлика от 0,58 пункта между високата теоретична подготовка на учителите (4,20) и реалното прилагане на изкуствен интелект в учебния процес (3,62).

Според авторите на проучването училищата имат нужда от повече практически капацитет – методическа подкрепа, ясни процедури и хора, които да подпомагат процеса на внедряване. Там, където има визия, тя следва да бъде подкрепена и с устойчиви вътрешни правила, така че добрите практики да се превърнат в част от ежедневната работа на училището.

Учителите ще имат водеща роля при въвеждането на изкуствен интелект в учебния процес. Задачата на образователната система е да създаде ясни правила и необходимата подкрепа, така че новите технологии да се използват отговорно и в полза на учениците, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при представянето на изследване на готовността за интеграция на изкуствения интелект в българските училища.

Резултатите от проучването ще послужат за диагностика и ще подпомогнат вече стартиралия процес по създаване на ясни правила за използване на изкуствения интелект, за защита на личните данни, за преодоляване на различията в достъпа до технологии между отделните училища и за развитие на нови модели на преподаване и оценяване.

Министерството на образованието и науката вече има разработени насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система, както и визия за въвеждането му в училищното образование, които очертаха принципите за етично, отговорно и педагогически обосновано използване на тези технологии в училище.