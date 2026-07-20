Недостигът на работници в сектора на чиповете спъва възраждането на американските фабрики

Нарастващият недостиг на висококвалифицирани работници заплашва да забави изграждането на нови заводи за полупроводници в САЩ и да ограничи бъдещото производство на чипове, освен ако индустрията не обедини ресурси и правителството не продължи финансирането, пише Bloomberg.

Очаква се дефицитът да бъде най-остър в щати като Тексас, Калифорния, Аризона, Ню Йорк и Охайо, където са планирани много нови съоръжения, показва анализ на McKinsey & Co., SEMI и Националната научна фондация.

Като цяло се очаква дефицитът на квалифицирана работна ръка да достигне 157 000 работници на пълен работен ден до 2030 г., разкрива проучването.

Липсата на таланти рискува да забави плановете на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. да инвестира приблизително 265 млрд. долара в дузина съоръжения за производство и окомплектоване на чипове в Аризона, както и стремежа на Micron Technology Inc. да вложи 100 млрд. долара за производство на чипове за памет в Ню Йорк и съоръжението за логически чипове на Samsung Electronics Co. в Тексас.

Дори отложената инвестиция на Intel Corp. от 28 млрд. долара в Охайо е предопределена да се сблъска с недостиг на кадри, след като производството бъде увеличено.

Проблемите с работната сила са поредното препятствие пред производителите на чипове, които искат да разширят производственото си присъствие в САЩ и да спрат миграцията на производствен капацитет към Азия, която става факт още преди десетилетия. Покачващите се цени на широка гама от стоки, включително мед, стомана и цимент, заплашват да увеличат разходите за строителство на нови съоръжения, обявени за централен елемент от икономическата програма на президента Доналд Тръмп.

В същото време, докато индустрията за чипове се подготвя за недостиг на работна ръка, бързото разширяване на изкуствения интелект е обвинявано за съкращенията в други части на пазара на труда, включително в технологичната индустрия.

Компанията Challenger, Gray & Christmas, която следи плановете за съкращения, е установила почти 102 000 обявени съкращения на работни места в САЩ, свързани с изкуствения интелект, само от началото на тази година.

Ако проблемът не бъде решен скоро, недостигът на работна сила в индустрията за чипове рискува да подкопае не само мащабните инвестиции на компаниите, но и федералните субсидии, насочени към стимулиране на вътрешното производство съгласно Закона за чиповете от 2022 г. Авторите препоръчват редица решения, включително удължаване на държавното финансиране, разширена учебна програма с фокус върху полупроводниците и бързо кариерно издигане в индустрията.

„Няма достатъчно таланти за всички“, изтъква Тейлър Раундтри, партньор в McKinsey, който участва в изготвянето на анализа.

До 2030 г. около 74% от незаетите работни места в сектора на чиповете ще бъдат в производството, а 60% - в инженерството. Въпреки че финансираните от Закона за чиповете програми помагат за увеличаване на броя на техниците в потенциалните нови заводи, тези инициативи едва ли покриват търсенето на производствени и хардуерни инженери.

Отделен анализ показа, че близо три четвърти от работодателите вече съобщават за значителни трудности при наемането на инженери. Проблемът се корени в това, че малко студенти по инженерство в САЩ - около 3% - се насочват към сектора на чиповете, като повечето избират по-доходоносни области, свързани със софтуера, като изкуствения интелект.

Законът за чиповете предостави на Националната научна фондация 200 млн. долара до 2027 г. за развитие на работната сила чрез програми, които обучават студенти и нови работници чрез организация, наречена Национална мрежа за образование в областта на микроелектрониката.

Текущите усилия за повишаване на интереса към индустрията включват програми, които дават възможност на учениците от началните училища в Аризона да видят и пробват оборудване за чипове и обичайното за индустрията работно облекло, за да гарантират, че няма риск от нарушаване на процеса по производство на полупроводници от микроскопични частици.