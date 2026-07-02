Рисковете от САЩ и Китай очертават мрачно бъдеще за сектора на чиповете в Европа

Китайският контрол върху износа, зависимостта от САЩ за технологии и структурната слабост на местния сектор на чиповете в Европа означават, че той е изправен пред „мрачно бъдеще“, сочи финансиран от ЕС доклад, публикуван в четвъртък и цитиран от Ройтерс.

Независимият доклад на Института за изследвания в областта на сигурността на ЕС и френския аналитичен център Institut Montaigne е установил, че китайският контрол върху износа на критични суровини и магнити и рискът от война в Тайванския проток са големи заплахи за предлагането.

Допълнителна нестабилност произтича от зависимостта на ЕС от САЩ за технологии, включително софтуер за проектиране и възможността САЩ да блокират износа за Китай от доставчика на оборудване за производство на чипове ASML, компанията с най-висока оценка в Европа.

Конгресът на САЩ обсъжда законопроект, който би дал на Вашингтон правомощията едностранно да налага контрол върху износа на съюзни страни и техните компании.

„Макар че Пекин все още изглежда най-голямата заплаха, зависимостта от Вашингтон изглежда предизвиква много по-голямо безпокойство по време на втората администрация на Тръмп“, отбелязва съавторът на доклада Йорис Теер, анализатор в Института за изследвания в областта на сигурността.

Европейската комисия се стреми да укрепи сектора в съюза и през юни предложи Законодателен акт за интегралните схеми 2.0., който евродепутатите трябва да обсъдят.

Предложението включва стимули за подобряване на търсенето на чипове местно производство и се присъедини към инициативата на Вашингтон Pax Silicа за съюзни страни, които да сътрудничат в подсигуряването на веригите за доставки.

Наред със сътрудничеството със съюзниции за противодействие на Китай Теер казва, че „единственият жизнен път“ на Европа е да надгради съществуващите си предимства като оборудването за производство на чипове на ASML, за да засили влиянието си.

Докладът се основава на източници от сектора, политическите и академичните среди и установява още, че фактори като трайно високите цени на енергията в Европа, липсата на частен капитал и спада на сектори, които използват чипове, са подкопали конкурентоспособността на индустрията.