Кога ще се свържат фондовите борси на Централна и Източна Европа?

Има ли бъдеще една обща източноевропейска борса или поне място или инфраструктура, където капиталовият пазар да бъде търгуван като едно цяло. На този въпрос ще се търси отговор, посочи Ивайло Пенев, изпълнителен директор на "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него като единични пазари капиталовите пазари в Източна Европа са далеч от това, което инвеститорите на Запад, в Близкия изток или в по-далечния изток търсят. „От друга страна, като общ пазар, ще постигаме голям обем и един индекс или връзка, където инвеститорите ще могат да си подберат петте най-интересни компании, със сигурност ще представлява интерес“, коментира той перспективите пред фондовите борси в региона.

По думите му основното предизвикателство е свързването на пазарите, които използват различни търговски системи и валути. „В България вече е по-лесно, защото еврото премахва някои пречки. Полша, Румъния и Унгария обаче търгуват със собствени валути, което създава някои трудности“, напомни инвестиционният мениджър. Той се надява в бъдеще инфраструктурата, с която борсите разполагат, както и използваният софтуер, да успеят да избегнат някои от основните пречки, за да комуникират по-добре помежду си.

Ивайло Пенев е на мнение, че двойните листвания трябва да се насърчават, но смята, че те не трябва да се превръщат в самоцел. „Видяхме успешни примери, вероятно ще видим и такива, които няма да са толкова успешни“, предположи той.

Пенев подчерта, че масова практика е инвеститорите да търсят ликвидност на две борси и всичко опира до това компанията да им бъде интересна. Той е убеден, че добрите компании със сигурност ще намерят път към двоен листинг и за пример даде „Шелли“.

Как де се използва инерцията, която бе набрана с въвеждането на мултифондовете, за привличане на инвеститори? Каква ще е ролята на AI в създаването на модели? На какъв етап е изграждането на Съюз на спестяванията и инвестициите със старо име Съюз на капиталовите пазари? Какви перспективи виждат китайски и арабски инвеститори на нашия капиталов пазар?

