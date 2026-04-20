Защо капиталовият пазар у нас не реагира на резултатите от парламентарните избори

За пореден път българският капиталов пазар остава изолиран от политическата реалност и изтъргуваните обеми в началото на търговската сесия по нищо не се различават от всеки стандартен ден. Този коментар направи Михаил Димитров, финансов анализатор в Първа финансова брокерска къща (ПФБК), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че при основния индекс SOFIX също не се забелязва значително движение. Според него за това положение има няколко причини, основната от които е, че за политиката в България капиталовият пазар е несъществуващ от почти две десетилетия.

„Развитието на капиталовия пазар никога не е било приоритет на която и да е власт. Тя също така не му е пречела, с изключение на опита за вдигане на данък дивидент, който се провали. Тогава имаше известна реакция от българските акции“, отбеляза Димитров.

Според финансовия анализатор инвеститорите по-скоро изчакват, за да разберат каква ще бъде политиката на новото правителство след изборите.

По думите му първият лакмус за капиталовия пазар ще бъде бюджетът, най-вече в неговата финансово-икономическа част. Димитров добави, че ако бъдат заложени определени реформи, които бяха част от програмата на победителя в изборите, пазарът може да реагира положително.

„В програмата се споменава за приватизиране на дялове на публични дружества през фондовата борса. Има и идея за елиминиране на данък дивидент за малки инвеститори в публични компании“, напомни финансовият анализатор. Що се отнася до втората идея, за момента все още няма яснота как би изглеждала тя, но Димитров преценява, че подобна мярка може да даде мотив на някои компании да се обърнат към Българската фондова борса.

Той очаква въвеждането на мултифондовия модел в България да даде нов импулс на пазара. И подчерта, че към момента пенсионните фондове, чиито спестявания са в размер на над 25 млрд. евро, са твърде големи за българския капиталов пазар и за да се върне интересът им, следва по-големи компании да се листнат на него.

„Стартирането на инициативата с мултифондовете е чудесен момент за листване на миноритарни дялове в големи компании с държавна собственост. Логичен потенциален инвеститор там биха били именно пенсионните фондове“, коментира Димитров.

За пример той даде румънския пазар, където един от основните катализатори за развитието беше листването на миноритарни дялове на държавни компании през борсата. „Това обяснява интереса не само на пенсионните фондове, но и на чуждестранни инвеститори там“, поясни финансовият анализатор и заяви, че те по-скоро отсъстват от българския капиталов пазар през последното десетилетие.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.