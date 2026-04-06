Николай Василев: БФБ е в състояние на хронична стагнация

Българската фондова борса (БФБ) се намира в състояние на хронична стагнация, породена от липсата на държавна визия и систематично пренебрегване от страна на изпълнителната власт. Това коментира Николай Василев, управляващ партньор на "Експат Капитал" и бивш вицепремиер, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му преди 20 години БФБ е имала по-голяма капитализация и по-добри перспективи от румънския пазар, но днес ситуацията е обърната. Василев припомни, че в края на 90-те години България е била далеч пред северната си съседка по отношение на финансовата инфраструктура, а сега разликата в развитието на пазарите в София и Букурещ вече не е просто статистическа, а идеологическа.

Ключов фактор за успеха на Букурещката фондова борса се крие в мащабното листване на държавни енергийни гиганти, което привлече огромен международен ресурс. „Румънските правителства мощно листват за милиарди евро компании на борсата, което вкарва ракетно гориво в нея. Тя става голяма, ликвидна, мощна, авторитетна, а България е... извън този континент“, коментира Василев.

Василев изрази силно разочарование от отношението на финансовите министри през последните две десетилетия към капиталовия пазар. Според него от 2005 г. насам нито едно българско правителство не е проявило реален интерес към развитието на борсата.

„Сегашният министър на финансите е 18-ият поред, който не знае, че отговаря за капиталовите пазари и няма да направи нищо за тях, докато е на своя мандат….България тъпче в блатата на едно и също място.“

Според Василев основната пречка пред листването на големи държавни дружества (особено в сектор енергетика) е преобладаващият „ляво-популистки“ подход.

„Като не управляват реформаторски правителства, които разбират от пазарна икономика, няма да листват нищо, защото за тях приватизациите и концесиите са мръсни думи“, каза икономистът.

Николай Василев коментира и критичното състояние на публичните финанси. Той изрази сериозна загриженост относно бюджетния дефицит, който достигна рекордни нива (1,5 млрд. евро за първото тримесечие на 2026 г. според актуалните данни). И отново критикува липсата на реформи в администрацията и разхищението на публичен ресурс.

Въпреки пасивността на държавата частният сектор търси алтернативи. Василев изтъкна успехите на компании като "Шелли Груп", "Сирма" и предстоящото двойно листване на "Трейс Груп" във Франкфурт – процеси, в които "Експат Капитал" играе ключова роля.

Според него потенциалът за раздвижване на местния капиталов пазар се крие в няколко стъпки. Пускането на държавни ценни книжа (ДЦК) за граждани би повишило финансовата култура, смята Василев.

Въвеждането на мултифондовете дава възможност за пенсионните фондове да инвестират в реални инфраструктурни проекти, но само ако има издадени финансови инструменти.

Проекти като изграждането на магистрали трябва да се финансират чрез частен капитал, добави Василев, а не чрез „комунистическа икономика“. „Дайте добри инвестиционни проекти и пенсионните фондове, както и управляващи дружества като нас, с голямо щастие ще инвестират в страхотните български проекти. Къде са те?“, попита Василев.

