Г. Мартинов: Устойчивото развитие на българския капиталов пазар ще зависи от ликвидността

Устойчивото развитие на българския капиталов пазар ще зависи най-вече от ликвидността, новите IPO-та и дългосрочния интерес на инвеститорите, а не от краткосрочни „горещи“ капитали. Това прогнозира Георги Мартинов, финансов анализатор в "Карол" в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него годината започна с впечатляващ импулс, но след първоначалната еуфория се появиха и признаци на охлаждане. „Зад динамиката стоят комбинация от фактори – очакванията около еврозоната, корпоративни новини и структурни особености на пазара. Банковият сектор и технологичните компании остават във фокуса, докато по-малките дружества и пазарът за растеж продължават да усещат по-тежкия макроклимат“, посочи той.

Георги Мартинов напомни, че ръстът на SOFIX в началото на годината беше толкова силен, че дори привлече международно внимание. „Индексът буквално се изстреля и беше посочен като един от най-добре представящите се в света“, коментира той. По думите му последвалото успокояване е напълно естествено след толкова рязко движение нагоре.

Финансовият анализатор изтъкна, че разделянето на котировките и корпоративни новини – като плановете на Sirma Group за търговия на чужд пазар– също са подкрепили търсенето.

Мартинов отбеляза, че банковите акции, включително тези на Централна кооперативна банка, се откроиха като едни от най-добре представилите се. Очакванията му са, че при влизане в еврозоната капиталовите буфери ще се оптимизират, което може да позволи разширяване на кредитната активност, която пък е ключов двигател за печалбите на сектора.

Той се надява през тази година да има нови публични предлагания и по-високи обеми на търговия, макар и без темповете от първите седмици. „В този сценарий пазарът може да постигне умерен двуцифрен ръст, подкрепен от нови емитенти, по-силно участие на институционални инвеститори и постепенно повишаване на инвестиционната култура – фактори, които биха превърнали текущия цикъл в по-устойчив от предишните“, каза още Мартинов. Той добави, че по-добре е да има еволюционен, устойчив интерес, а не краткосрочни горещи потоци.

Финансовият анализатор посочи, че инвеститорският интерес към технологичните компании остава висок. „При Shelly Group пазарът вече се движи основно от резултатите и от навлизането на нови чуждестранни инвеститори. Еуфорията не е от самото двойно листване, а от това, че компанията постепенно беше открита от международния ритейл“, обясни Мартинов, като предупреди, че всяко отклонение от прогнозите може да доведе до бърза корекция.

Що се отнася до пазара за растеж той прецени, че по-малките компании на пазара за растеж усещат по-силно глобалното охлаждане във венчър капитала. „От 2022 г. насам интересът към по-рискови инвестиции е по-слаб, което ограничава листванията“, припомни финансовият анализатор и подчерта, че вече става въпрос за активно търсене на качествени компании и реална оценка, а не за инерция.

Как може да се разшири инвеститорската база? Как се представя бийм (BEAM) пазарът? Къде са българските иновативни компании? Кои сектори ще се представят добре през тази година? Ще излязат ли компаниите от отбранителната ни промишленост и инфраструктурата на борсата? Да очакваме ли приватизация и листване на държавни предприятия?

