IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Новите инвеститори на БФБ се увеличиха с 30% през януари на годишна база

Над 90% от новите инвеститори са местни физически лица

15:23 | 06.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Новите инвеститори на Българската фондова борса (БФБ) са се увеличили с 30% през януари 2026 г. в сравнение с януари 2025 г. заради членството на България в еврозоната, съобщават от борсовия оператор.

Над 90% от новите инвеститори са местни физически лица, показват данните. Местните инвеститори, основно индивидуални, реализират около 80% от оборота.

Чуждестранните инвеститори също сигнализират интерес, с 64% ръст на новите участници на пазара.

„Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси – технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около еврозоната“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Той подчертава, че задачата сега е този първоначален импулс да се превърне в устойчива тенденция.

Активността на инвеститорите повиши оборота на БФБ през януари спрямо януари 2025 г. с близо 160% до 45,4 млн. евро, сочат данните на борсата.

Броят на сделките нараства с над 180% на годишна база и с над 130% спрямо декември.

Основният индекс SOFIX е на второ място по ръст в региона на Централна и Източна Европа през януари спрямо януари 2025 г. и декември 2025 г. Изпреварват го румънският BET на годишна база и турският BIST100 на месечна база.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:23 | 06.02.26 г.
БФБ Българска фондова борса търговия с акции инвестиции в акции
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още