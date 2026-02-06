Новите инвеститори на БФБ се увеличиха с 30% през януари на годишна база

Новите инвеститори на Българската фондова борса (БФБ) са се увеличили с 30% през януари 2026 г. в сравнение с януари 2025 г. заради членството на България в еврозоната, съобщават от борсовия оператор.

Над 90% от новите инвеститори са местни физически лица, показват данните. Местните инвеститори, основно индивидуални, реализират около 80% от оборота.

Чуждестранните инвеститори също сигнализират интерес, с 64% ръст на новите участници на пазара.

„Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси – технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около еврозоната“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Той подчертава, че задачата сега е този първоначален импулс да се превърне в устойчива тенденция.

Активността на инвеститорите повиши оборота на БФБ през януари спрямо януари 2025 г. с близо 160% до 45,4 млн. евро, сочат данните на борсата.

Броят на сделките нараства с над 180% на годишна база и с над 130% спрямо декември.

Основният индекс SOFIX е на второ място по ръст в региона на Централна и Източна Европа през януари спрямо януари 2025 г. и декември 2025 г. Изпреварват го румънският BET на годишна база и турският BIST100 на месечна база.