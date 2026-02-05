SOFIX е втори по ръст от индексите в Централна и Източна Европа през януари

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) е на второ място по ръст от индексите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през януари 2026 г. както за месеца, така и на годишна база (спрямо януари 2025 г.).

Това показват изчисления на Investor.bg на база данните за индексите в страните от региона към затварянето им на 30 януари 2026 г. – последният работен ден за миналия месец.

SOFIX приключва януари на ниво от 1374,91 пункта при начално ниво в първата търговска сесия за месеца от 1156,43 пункта. Ръстът е от близо 19% за месеца.

На годишна база бенчмаркът се повишава с малко над 54% - към края на януари 2025 г. нивото му е 892,36 пункта.

Най-печеливши и най-губещи индекси в ЦИЕ през януари

Турският индекс BIST100 е най-печеливш за месеца в региона с ръст от 22,88%. На трето място е унгарският BUX с повишение от 16,03%, следван от BET в Румъния с 11,26% и SBITOP в Словения с 11,21%.

През месеца спад отчитат индексите в Северна Македония и Босна и Херцеговина от съответно 0,82% и 0,3%.

Към края на януари спрямо края на януари 2025 г. румънският индекс BET отчита най-силен ръст в Централна и Източна Европа – 59,95%. На трето място е BUX в Унгария с 50,69%, следван от ATG в Гърция с 49,41% и PX в Чехия с 47,68% ръст.

Водещ по спад за периода е MBI10 в Северна Македония с 8,13%, следван от BIRS в Босна и Херцеговина със 7,9%, MOEX в Русия с5,61% и SAX в Словакия с 2,12%.