Сделките и оборотът на БФБ скочиха в първия месец след влизането в еврозоната

През първия месец след присъединяването на България към еврозоната оборотът на Българската фондова борса (БФБ) нарасна със 159% на годишна база до 45,4 млн. евро, съобщиха от борсата. Спрямо предходния месец декември оборотът намалява с 31 на сто.

Графика: БФБ

Силен ръст от почти 183% на годишна база се отчита и при броя сделки през януари - общо 16 442. Повишението на месечна база е 133 на сто.

Индексът на сините чипове SOFIX регистрира ръст от 18,89% през януари до 1 374,91 пункта. Широкият измерител BGBX40 и равнопретегленият BGTR30 нараснаха със съответно 13,91% и 13,07% през месеца. Секторният BGREIT записа ръст от 0,84 на сто, а индексът, проследяващ представянето на малките и средните предприятия – beamX, се покачи с 13,13%.

Графика: БФБ

Трите най-ликвидни емисии през януари са „Софарма“ АД с 1865 сделки, „Сирма груп холдинг“ АД с 1302 сделки и „Софарма трейдинг“ АД с 1178 сделки.

Акциите на 14 от общо 15-те компании от състава на SOFIX поскъпнаха. Най-печеливши бяха книжата на „Централна кооперативна банка“ АД (с ръст на цената от 89,47%), „Химимпорт“ АД (повишение от 48,63 на сто) и „Българска фондова борса“ АД (нарастване с 46,24 на сто). Поевтиняха единствено акциите на "Елана агрокредит" АД – с 0,4%.