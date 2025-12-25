В САЩ продължават да срещат трудности с достъпа до редкоземни елемети от Китай

Някои компании в САЩ все още срещат трудности при достъпа до редкземни елементи въпреки споразумението, сключено от президента Доналд Тръмп, пише Bloomberg. През октомври САЩ и Китай постигнаха съгласие за временно "примирие" в търговските войни, при което Пекин вдигна ограниченията за някои важни доставки, а САЩ - намалиха размера на митата.

Това се случи по време на среща мажду Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин в Южна Корея. Но много компании, производители и държавни служители, поискали анонмност, признават, че Китай е премахнал ограниченията за доставки на готови чипове, но не и на продуктите, необходими за производството им. Именно доставката на суровините беше основен приоритет за Белия дом при преговорите с Пекин, припомня Bloomberg.

В опит да намали зависимостта си от Китай Вашингтон активира собствените си възможности за достъп до елементите, нужни за производството на широк кръг от стоки - от потребителски до системи за насочване на ракети. Китай е глобален монополист в доставките от години.

Изчисленията на Bloomberg на базата на официалната китайска статистика показват, че износът на редкоземните елементи се увеличава с 13% през ноември спрямо октомври. Но магнитите - елементи, необходими за производството на чипове, намалява с 11% и остава близо до нивата от април насам, когято бяха въведени и ограниченията.

В коментар от Министерството на търговията на Китай отбелязват, че месечни колебания са нормални, но и че ограничава доставки, които могат да бъдат използвани от изпълнители на поръчки за армията.

Китай за момента поддържа доставки, необходими за потребителски стоки - например за автомобилната индустрия. Според американски данни ръстът на износа обаче не се отнася до САЩ.

САЩ и Китай все още нямат сключено споразумение относно търговските им връзки. Според източници на Bloomberg двете страни са дали срок на своите преговарящи екипи до края на ноември да бъдат готови с преложения за споразумение, което да бъде разгледано на по-високо ниво.

През лятото Китай издаде временни лицензи за износ, които изтичат скоро и в индустрията се опасяват, че може да има забавяне за новите, което е вид контрол върху износа. В САЩ обаче се опасяват, че прекъсване на тези доставки може да се случи по всяко време.