САЩ искат нов търговски блок за стратегически важни минерали в битка с Китай

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да създаде търговски блок за стратегически важни минерали със съюзниците си, който ще използва мита, за да поддържа минимални цени и да се защити от тактиката на Китай да наводни пазара, за да подкопае потенциалните конкуренти, предава Associated Press.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че търговската война през изминалата година разкри колко зависими са повечето страни от критичните минерали, върху които Китай има монопол.

„Искаме страните членки да сформират търговски блок между съюзници и партньори, който да гарантира достъпа на САЩ до американския индустриален капацитет, като същевременно разширява производството в рамките на цялата зона“, заяви Ванс на среща на външните министри в Държавния департамент. „Пред всички нас стои възможност за самостоятелност, при която няма да се налага да разчитаме на никого извън нас самите по отношение на критичните минерали, необходими за поддържането на нашите индустрии и икономическия растеж“, добави още той.

Стратегически важните минерали са необходими за всичко – от реактивни двигатели до смартфони. Китай доминира на пазара на тези съставки, които са от решаващо значение за високотехнологичните продукти.

„Мисля, че много от нас научиха по трудния начин през последната година колко много нашите икономики зависят от тези критични минерали“, заяви Ванс в началото на среща, която държавният секретар Марко Рубио организира с представители на десетки европейски, азиатски и африкански държави.

Преди два дни президентът Доналд Тръмп обяви проект Vault – план за натрупване на запаси от редки елементи, който ще бъде финансиран със заем от 10 млрд. долара от Американската експортно-импортна банка и частен капитал за почти 1,67 млрд. долара.

Външният министър заяви, че някои страни са се присъединили към търговския блок, който има за цел да гарантира стабилни цени и ще предостави на членовете достъп до финансиране и важни минерали. Той изрази надежда, че други страни ще се присъединят след срещата.

Длъжностни лица от администрацията заявиха, че този план ще помогне на Запада да премине от оплаквания за проблема с достъпа до критични минерали към действително решаването му.

„Всеки тук има роля, която да изпълни, и затова сме толкова благодарни, че сте дошли и участвате в тази среща, която, надявам се, ще доведе не само до още срещи, но и до действия“, заяви Рубио.

Европейският съюз работи по свои мерки

Европейският съюз (ЕС) продължава да работи по плановете си за натрупване на запаси от стратегически значими минерали, като Италия, Франция и Германия ще поемат водеща роля в усилията на блока да намали зависимостта си от Китай, съобщава Ройтерс, позовавайки се на четирима запознати източници.

През декември ЕС представи план за намаляване на зависимостта си от Китай по отношение на ключови суровини, включващ съвместни запаси и ограничения за износа на метални отпадъци за повторна употреба и отпадъци от редки земни елементи. Европейската комисия (ЕК) все още не е предоставила подробности.

Китай е най-големият производител на индустриални метали и минерали в света. Контролът върху износа на галий, германий, волфрам, индий, молибден, антимон и тежки редки земни елементи като диспросий и тербий, въведен от 2023 г., наруши веригите на доставки за производителите извън страната.

Тъй като Европа няма рафиниращи мощности и се сблъсква с дълги срокове за диверсификация, стратегическите резерви се считат за едно от малкото налични средства за предпазване на икономиката от китайските ограничения върху износа, за защита на производството в отбранителния сектор и за постигане на целите за енергиен преход.

Според източниците налице е напредък към създаване на резерви от критични минерали. Франция ще работи по финансирането на покупките, Германия ще се занимава с доставките, а Италия ще отговаря за съхранението, посочват трима източници, които са присъствали на среща на Teams с представители на ЕС през декември.

Италия и Германия вече се ангажираха да работят заедно за осигуряване на веригите за доставки на суровини, които са жизненоважни за техните индустрии.

Представител на ЕК не е отговорил веднага на искането за коментар.

Срещата през декември се е фокусирала върху съоръженията за съхранение, включително тези, управлявани от италианската Pacorini Global Services и нидерландската C. Steinweg, посочват източниците. Steinweg и Pacorini са отказали коментар.

Един от източниците изразява разочарование от бавния напредък на ЕС, заявявайки, че има много работни групи, много разговори, но малко действия.

Източниците не разполагат с информация за това с кои банки Франция води преговори или с кои производители Германия е установила контакт.

Друг източник твърди, че Италия „води координационни преговори с Комисията и на техническо ниво с други държави членки, включително Германия и Франция, които участват в специалната работна група“.

Списъкът на ЕС с критични минерали включва 34 суровини, от които 17 са определени като стратегически суровини, защото се определят като най-важни за зеления и цифровия преход, както и за отбраната и авиацията.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви през октомври, че ЕС ще се опита да ускори партньорствата за суровини с държави като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна.