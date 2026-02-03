ЕС ще предложи на САЩ партньорство при добива на стратегически минерали

Европейският съюз (ЕС) ще предложи на САЩ партньорство в областта на стратегически значимите минерали, за да ограничи влиянието на Китай, като се стреми да повлияе на стремежа на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за сключване на мащабни споразумения, съобщава Bloomberg.

ЕС е готов да подпише меморандум за разбирателство със САЩ за разработване на „Пътна карта за стратегическо партньорство“ в рамките на три месеца, посочват източници, запознати с въпроса.

Партньорството има за цел да намери начини за снабдяване с важни минерали, необходими за повечето съвременни технологии, без да се разчита на Китай. Както САЩ, така и ЕС са се обвързали с доставката на евтини китайски минерали, което дава на Пекин предимство върху веригите им на доставка.

Мярката предлага няколко начина за намаляване на тази зависимост, добавят източниците.

Меморандумът предвижда ЕС и САЩ да проучат съвместни проекти за минерали и механизми за ценова подкрепа. Той също така препоръчва начини за защита на двата пазара от свръхпредлагане на минерали от външни доставчици и други форми на пазарна манипулация. Междувременно, предложението гласи, че двете страни трябва да изградят сигурни вериги на доставка помежду си.

Забележително е, че предложението на блока настоява и двете страни да зачитат териториалната си цялост.

Отношенията между САЩ и ЕС почти се разпаднаха през последните седмици, след като Тръмп сигнализира за готовността си да закупи Гренландия, територия на членката на ЕС Дания.

Предложението на ЕС ще бъде обявено в момент, когато САЩ се готвят да свикат десетки външни министри и други дипломати на съюзнически страни в сряда, за да постигнат споразумения за намаляване на зависимостта от китайските минерали.

Европейската комисия (ЕК), изпълнителният орган на ЕС, нарече преговорите „жизненоважни за диверсифициране на доставките ни далеч от която и да е отделна държава“, без да коментира предложението на блока.

Въпросът е основен приоритет за Вашингтон, след като миналата година Пекин наложи ограничения върху износа на редкоземни елементи. Ограниченията бяха отложени през октомври като част от споразумение между Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, но американските власти са решени да постигнат бърз напредък по въпроса.

По-специално, САЩ настояват държавите да се споразумеят за ценови механизъм, който да помогне за изолирането на рафинериите и добивните компании за редкоземни минерали от по-евтиния китайски износ, който би могъл да подбие доставките от западните рафинерии.