S&P 500 открива сесията на червено заради акциите на производителите на чипове*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се понижава в четвъртък, като поевтиняването на акциите на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) след публикуването на последния финансов отчет натежава върху целия сектор на производителите на чипове, предава CNBC.

Бенчмаркът отстъпва с 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,4%. В същото време индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,3% благодарение на поскъпването на книжата на UnitedHealth от 6%, след като компанията отчете резултати, значително надхвърлящи очакванията на анализаторите.

Акциите на TSMC са надолу с 1,4%, тъй като повишената прогноза за капиталовите разходи засенчи по-силните от очакваното финансови резултати за второто тримесечие. Компанията вече очаква капиталовите ѝ разходи за годината да бъдат между 60 млрд. и 64 млрд. долара спрямо предишната прогноза за 52-56 млрд. долара.

Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) се понижава с 2%, воден от поевтиняване от 5% при акциите на Arm Holdings. След като книжата на SK Hynix се сринаха с 11% на борсата в Сеул, акциите на швейцарската STMicroelectronics - най-големия производител на полупроводници в Европа - поевтиняват с 3%.

Акциите на нидерландската ASML изтриват 2,9%, а тези на германската Infineon Technologies - 2,8%.

Wall Street започва сесията след силна търговия вчера, след като по-слабите от очакваното данни за инфлацията в САЩ засилиха оптимизма, че ценовият натиск продължава да се охлажда. Освен това силните финансови резултати на водещите американски банки увериха инвеститорите, че ръстът на корпоративните печалби остава устойчив въпреки забавянето на инфлацията.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,588%, а тази по 30-годишните - до 5,119%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,09% до 100,574 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,48% до 85,36 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,43% до 79,94 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,17 на сто и се търгува на цена от 4004,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.