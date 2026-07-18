САЩ потъпкват съюзниците си в глобалната надпревара за редкоземни елементи

Усилията на Европа да разхлаби хватката на Пекин върху материалите, необходими за превъоръжаването ѝ, се натъкват на неочаквана пречка – дълбоките джобове на САЩ, пише Wall Street Journal.

Америка се впусна в трескаво пазаруване извън Китай, за да си осигури критични суровини за изтребители, танкове и модерни боеприпаси, докато европейските страни търсят същите материали, за да се противопоставят на заплахата от руска агресия.

САЩ харчат далеч повече от Европа, което поражда опасения, че все по-протекционистичната администрация на Тръмп ще натрупа запаси от тези материали и ще остави Европа зависима от Китай, а също и по-уязвима от ограниченията му.

За да намалят зависимостта си от Китай, САЩ предоставят безвъзмездни средства и данъчни облекчения с цел повишаване на американското производство и са договорили преференциален достъп до суровинните богатства на разкъсвани от война страни. Американски компании придобиват производители извън САЩ или сключват споразумения за закупуване на материалите им.

За петте години до февруари САЩ са разпределили около 46 млрд. долара за проекти за критични суровини, сочи анализ на Френския институт за международни отношения. Това е около осем пъти повече от средствата, разпределени от ЕС за същия период, посочва институтът.

„САЩ са много много по-напред в създаването на некитайска верига за доставки“, казва Андреа Паоло Лай, председател на глобалните операции в швейцарската високотехнологична компания Oerlikon, която има клиенти в аерокосмическия, енергийния и отбранителния сектор.

Критични суровини се използват в цевта на оръдието на танк, за да спомогнат за устойчивостта срещу деформация при многократни изстрели. В бронята на танковете също се използват критични материали, включително титан и волфрамови сплави, които допринасят за високото съотношение между здравина и тегло на машините.

Редкоземни елементи се използват широко и в корабостроенето. Според американските власти разрушител клас „Арли Бърк“ изисква количество, равняващо се на 2,3 тона редкоземни елементи.

Корпусът на изтребител като F-35 е изработен предимно от композитни материали, алуминий и титан. В интегрираното му захранване също се използват магнити, изработени от кобалт и самарий, който е редкодемен елемент.

Съвременните управляеми оръжия използват значително количество критични суровини за частите на търсача и радиомрежата, които насочват оръжието към целта.

Западните правителства търсят алтернативи на Китай, който контролира по-голямата част от глобалните доставки на суровини. Усилията се увеличиха, след като Пекин ограничи доставките на редкоземни магнити като част от търговска война със САЩ миналата година.

Министерството на отбраната на САЩ нареди на изпълнителите да елиминират китайските редкоземни елементи от веригите си за доставки за магнити до следващата година.

САЩ твърдят, че искат да работят със съюзниците си, за да противодействат на доминацията на Китай. Разширяването на глобалния резерв от некитайски суровини ще бъде от полза на ЕС и за САЩ, казват официални представители на двете икономики. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство за критичните суровини през април, а европейски представители се надяват, че това сътрудничество може да е светъл лъч в иначе обтегнатите трансатлантически отношения. Но някои се притесняват от твърде голямата зависимост от партньор, който подкопа доверието, като наложи наказателни мита и заплаши да завземе Гренландия.

„САЩ могат да са партньор в разработването на алтернативни източници, но те също така могат да са конкурент“, казва Камил Гран, генерален секретар на Европейската асоциация на аерокосмическата, отбранителната промишленост и сигурността. Той не смята, че САЩ биха лишили умишлено съюзник от материали, но ако доставките намалеят, американците вероятно ще се съсредоточат първо върху собствените си нужди.

Критични суровини като редкоземните елементи са много важни и за полупроводниците и прехода на блока от изкопаеми горива.

Подходът на САЩ е многостранен и спекулативен. Вашингтон договори преференциален достъп до суровини в Демократична република Конго, водещият производител на кобалт в света, и в кандидатката за член на ЕС Украйна.

Американската Експортно-Импортна банка предлага финансиране за проекти в областта на критичните суровини, в които чуждестранни дружества снабдяват американски компании.

Pensana, базирана във Великобритания минна компания с операции в Ангола, се отказа от планове за британски преработвателен завод миналата година и избра базиран в САЩ вариант. В момента Pensana преговаря за дългово финансиране до 160 млн. долара, подкрепено от Експортно-Импортната банка при условие, че продава редкоземни продукти директно в САЩ, казва президентът на компанията Пол Атърли.

САЩ инвестират средства за мащабно преструктуриране на веригите за доставки, което няма аналог в световен план, казва Атърли, който е и основател на Pensana. „Това е почти приятелски огън срещу други западни страни“, допълва той.

Усилията на Европа да си осигури материали извън континента се натъкват на препятствия. Евросомисарят по промишлеността разбра, че САЩ са го победили за сделка за редкоземни елементи в Бризилия три дни преди да отпътува за страната. „Казаха ни, че американците са се отбили, сложили са пари на масата и са изкупили цялото производство до 2030 г.“, заяви той пред нидерландски вестник миналата година.

Базираната в Бразилия компания за добив и преработка на редкоземни елементи Serra Verde Group съобщи по-рано тази година, че си е осигурила финансиране за 565 млн. долара от американска правителствена служба. Компанията разкри по-късно, че е влязла в 15-годишно споразумение за продажба на редкоземните си магнити на дружество със специална цел, капитализирано отчасти от американското правителство.

USA Rare Earth вече придобива Serra Verde, след като купи базираната във Великобритания компания Less Common Metals, специализирана в редкоземните елементи миналата година.

Дори на спот пазара американските компании изглежда са в по-силната позиция. Американските клиенти действат по-бързо и са готови да платят повече, за да си осигурят критични суровини, казва Тим Боргшулте, ръководител на финансовия отдел на базираната в Берлин компания за търговия със суровини Noble Elements.

Все пак американските усилия за изграждане на западни вериги на доставки може да облагодетелстват Европа.

Германската компания Vacuumschmelze, която произвежда редкоземни постоянни магнити и в момента е собственост на американска компания за частни капиталови инвестиции, заяви, че планираното ѝ придобиване от базираната в Колорадо Energy Fuels ще осигури по-добър достъпп до материалите, от които се нуждае. Споразумението „ще укрепи независимостта на Германия и на Европа в критичните редкоземни компоненти“, счита главният изпълнителен директор на Vacuumschmelze Ерик Есхен.

Европа също предприе стъпки да си осигури собствени критични суровини. Блокът планира финансов хъб на стойност 3 млрд. евро за подкрепа на алтернативни доставки, равняващи се на 3,43 млрд. долара. Група страни членки на ЕС работи по пилотен проект за запасяване с критични суровини, а блокът има партньорства в областта на суровините с над десет държави, включително Канада, Аржентина, Норвегия и Южна Африка.

Говорителка на Европейската комисия заяви, че ЕС е уверен, че подходът му ще донесе резултати. До 2030 г. блокът иска да увеличи местното производство и да се увери, че нито една страна не доставя повече от 65% от годишните нужни от стратегически суровини на ЕС.

Работата със САЩ и други страни допълва усилията на ниво ЕС за диверсифициране, уточни говорителката.

Бернд Шафер, главен изпълнителен директор на финансираната от ЕС EIT RawMaterials, казва, че европейските страни трябва да се поучат от по-решителния подход на САЩ.

„Докато говорим, следващата верига на стойност се купува от американците“, отбелязва Шафер.