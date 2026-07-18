Двама американски военни са били убити при иранска атака в Йордания

Двама американски военнослужещи в Йордания са били убити вчера, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение от днес на Централното командване на силите на САЩ, отговарящо за операциите в Близкия изток.

Военните са загинали по време на отбранителна операция на САЩ и техни партньорски сили срещу атака с ирански балистични ракети и дронове.

Един военнослужещ е изчезнал, се казва още в съобщението. Това са първите американски жертви в резултат на директен ирански огън от началото на войната, отбелязва Асошиейтед прес.

В съобщението се посочва още, че четирима други военнослужещи са били откарани в болници в Йордания, откъдето по-късно са били изписани. От началото на войната досега са загинали общо 16 американски военнослужещи, а над 430 са били ранени, но в тези случаи не се говори за жертви на директен огън, отбелязва АП.

Само минути преди съобщението на Централното командване върховният лидер на Иран предупреди за „незабравими уроци“, ако САЩ продължат атаките срещу Ислямската република.

Изявлението, прочетено по държавната телевизия също така определя подписа на президента Доналд Тръмп като „без стойност и невалиден“. Коментарите дойдоха часове след като правителството на Иран заяви, че Техеран суспендира изпълнението на своите ангажименти по временното споразумение, подписано преди около месец.

САЩ и Иран си разменят удари, насочени срещу инфраструктура и военни обекти. Битката им за Ормузкия проток се засили в конфликта който все повече се съсредоточава върху контрола над този жизненоважен морски път, през който преди това преминаваше една пета от световния износ на суров петрол. Ударите застрашават цивилното население и жизненоважни услуги, включително инсталации за обезсоляване на морска вода за питейни нужди, докато световната икономика отново е в състояние на тревога.

Централното командване на САЩ съобщи по-рано днес, че седмата поредна нощ на удари е била насочена срещу „наблюдателни обекти, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжия и морски способности“.

Най-сериозните щети от иранските удари днес са били нанесени в Кувейт, където са били поразени инсталация за обезсоляване на вода и петролен обект, според кувейтските власти. При ударите са били ранени няколко души в петролния обект и е избухнал пожар в съоръжението за обезсоляване, което е довело до изключване на няколко електрогенериращи блока. Това е втората атака срещу инсталация за обезсоляване за два дни в малката пустинна държава, която разчита на обезсоляване за 90 процента от питейната си вода.

Няколко пожарникари и един работник са били ранени, докато са гасили други два пожара, предизвикани от ирански удари, съобщи Пожарната служба на Кувейт. Кувейт временно затвори въздушното си пространство заради ракетни заплахи, а авиокомпания „Кувейт еъруйес“ заяви, че променя графика на повечето полети от и до столицата.

Междувременно Ирак съобщи, че е свалил ударни дронове над град Ербил. Държавната агенция „Петра“ в Йордания съобщи, че противовъздушната отбрана на страната е свалила ирански ракети. В Бахрейн и Саудитска Арабия днес многократно отекнаха сирени за въздушна опасност.

Същевременно Иран заяви, че американски въздушни удари са поразили електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в южната иранска провинция Хормозган. При среднощните удари са били повредили два тунела и мост, нарушавайки движението по един от основните пътища към Бандар Абас – главното пристанище на Иран, разположено близо до най-тясната част на протока, според иранската държавна информационна агенция.

Агенция ИРНА съобщи, че днес са били поразени три моста, включително един по маршрут към Бандар Абас.

Иранските власти заявиха, че най-малко 50 души са били убити и над 500 ранени при американски удари през последните три седмици, включително осем души, загинали при удар по мост в петък.

Американски представители потвърдиха, че още 13 американски военнослужещи – 10 войници от сухопътните сили и трима моряци от военноморските сили – са били ранени от понеделник насам, но не предоставиха подробности.

(БТА)