Четири проекта за 7 млн. евро ще развиват интермодалните терминали на Варна и Бургас

Министерството на транспорта и съобщенията одобри четири проекта за подпомагане на интермодални оператори и развитие на съществуващи терминали. Стойността на проектните предложения е близо 7 млн. евро, съобщи транспортното ведомство.

Проектите включват доставка на техника и рехабилитация на железен път за достъп на пристанищен терминал „Варна-Запад“ и закупуване на нов мобилен кран за пристанищен терминал „ПЧМВ-Варна“. Предвижда се рехабилитация на железен път, изграждане на зарядна станция и модернизация на терминал „Долно Езерово“ – Бургас, както и доставка на техника за „КРЗ Порт Бургас“.

Инвестициите ще повишат ефективността на терминалите, ще увеличат капацитета за обработка на товари и ще насърчат използването на комбинирани превози. Основен акцент е поставен върху технологиите с нулеви емисии и подобряването на железопътната инфраструктура с цел по-екологичен и устойчив транспорт.

Общата стойност на процедура „Подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на съществуващи терминали“, е близо 17,6 млн. евро, осигурени по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027. Целта е да бъдат подкрепени операторите на интермодални терминали чрез финансиране за модернизиране и разширяване на съществуващата инфраструктура.