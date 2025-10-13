Държавата търси стратегически инвеститор за пристанище Варна

Министерството на транспорта ще търси партньорство със стратегически инвеститор, който да осигури повишаване на товарооборота през пристанище Варна. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който обсъди със синдикално представените организации бъдещото развитие на пристанищни терминали Варна-изток, Варна-запад и "Фериботен комплекс - Варна", предава БТА.

По думите му акцентът в партньорството не трябва да е върху инвестициите или върху ежегодните плащания, тъй като държавата и фиска ще печелят от транзитния трафик на товари.

"Не става дума за концесия, а за по-широк кръг на партньорства, защото случаят е особен и изисква неконвенционални решения", каза министърът. Той си поставя срок следващата година да бъде привлечен такъв партньор.

Попитан дали има насока за държава или регион, откъдето ще се привличат инвеститори, Караджов поясни, че не са очертани такива, а при търсенето ще се спазват единствено реперите на сигурността, зададени от Европейската комисия, тоест сътрудничество с държави, откъдето не може да се очаква внос на несигурност.

„Варна лежи на един от най-важните коридори - Транскаспийският, който е най-краткият между източните държави, откъдето идват десетки милиони тонове стокооборот. Затова виждаме бъдещия партньор като някой, който има сериозни логистични операции и може да гарантира, че ще насочи част от товарите през Черно море към Варна и Бургас, бидейки по-кратко, бързо и евтино“, каза Караджов.

Той уточни още, че подходът към развитието на пристанище Варна е коренно различен от процедурите досега, когато за други обекти държавата е търсила първоначална такса и вноска, както и по-високи проценти като концесионни възнаграждения. „Тук ще обърнем уравнението, акцентирайки върху това кой е този "ангел" инвеститор, който може да доведе високо ниво на товари през Варна“, подчерта вицепремиерът.

По думите му промените в пристанище Варна ще доведат до необходимост от модернизация заради повишения товарооборот, ще се изисква и разкриване на нови корабни места. Това трябва да бъде част от инвестиционната програма на бъдещия стратегически партньор, заедно с по-високите приходи и възнаграждения.

На срещата присъстваха представители на КНСБ, КТ "Подкрепа", синдикат "Защита" и Българската морска камара. Очаква се до месец да са готови анализи на Световната банка, които касаят и бъдещето на пристанище Варна.