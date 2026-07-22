Зеленски разговаря с представители на САЩ за съживяване на дипломацията за край на войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в опит да бъдат съживени дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Русия.

Преговорите под егидата на САЩ за уреждане на конфликта са в застой, тъй като вниманието на Вашингтон се насочи към Близкия изток. Същевременно Руската федерация продължава да настоява Украйна да отстъпи свои територии.

„Току-що разговарях с пратениците на президента (на САЩ Доналд - б.ред.) Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Проведохме добър и важен разговор за това как да дадем нов тласък на дипломацията и да доближим мира. Нуждаем се от мир с достойнство и Украйна отдавна е готова за него. Екипите ни остават в тесен контакт, включително за изпълнението на всичко, което обсъдихме“, пише Зеленски в платформата Х, цитиран от БГНЕС.

Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че в четвъртък ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на върха на ASEAN в Манила, Филипините. Двамата ще обсъдят войните в Украйна и Иран.

През последните месеци Киев забави руското настъпление в източната част на страната и значително разшири ударите си с дронове по цели в Русия.

Москва същевременно засили смъртоносните ракетни атаки срещу Киев, като изстреля десетки трудни за прехващане ракети в момент, когато запасите на украинската противовъздушна отбрана са изчерпани.

Русия настоява Украйна да се изтегли от частите на източния регион Донбас, които все още контролира, като предварително условие за мирно споразумение. Киев отхвърля това искане.

По-рано днес новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати коментира, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия, предава Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски назначи 43-годишния Драпати на най-висшия военен пост на мястото на 60-годишния Олександър Сирски. Това е най-големият трус в украинското военно ръководство след началото на руската инвазия през 2022 г., отбеляза Ройтерс.

Миналата седмица от поста му беше отстранен технологично ориентираният реформаторски министър на отбраната Михайло Федоров, което изведе наяве дълбоките разделения в ръководството на отбраната на Украйна.

“Президентът на Украйна ни постави ясни задачи - да продължим и да засилим настъпателните операции във всички области; да планираме нови операции зад вражеските линии; да развием нашата армия и нейните технологии и да изградим способностите на Въоръжените сили на Украйна”, пише Драпати във Фейсбук.

Украйна засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и логистика тази година в опит да подкопае военните усилия на Москва.

Генерал-майор Игор Скибюк, бивш командир на въздушно-щурмовите сили, ще бъде новият началник на Генералния щаб, съобщи Драпати.

Драпати, който е уважаван и опитен командир, е наричан от мнозина генерал от ново поколение. Сирски беше критикуван за твърдия си стил на командване, който според някои военнослужещи е довел до неоправдано „големи загуби на войски“.

В публикация в социалните мрежи, с която потвърждава оттеглянето му от поста, Сирски подчертава своя опит на бойното поле и реформите, включително връщането на повече от 700 кв. км украинска територия тази година. “Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но също и настъпва - с инициатива, със структура, с хора, които знаят как да победят врага”, казва той.

Драпати поема поста във време на нарастващо социално и политическо напрежение във връзка с военното ръководство на Украйна и ще се изправи пред множество предизвикателства, включително чувствителния въпрос за наемане на още военни в армията.

“Практическият, ефективен мобилизационен процес беше установен като приоритет”, писа Зеленски в социалната платформа X.

Междувременно Русия обяви днес, че е ударила украинските притсанищни градове Одеса и Чорноморск, като е поразила инфраструктура и плавателни съдове, за които твърди, че са използвани от украинската армия, съобщава Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия посочва, че ударите са били насочени срещу кораб за сухи товари, който е разтоварван в пристанището в Чорноморск, както и срещу военен склад и цистерни за горивно-смазочни материали, пише БТА.

В изявлението се добавя, че са ударени и товаро-разтоварни съоръжения в Одеса, както и кораб за сухи товари и кораб за насипни товари, които са превозвали товари до Одеса за украинските военни. Руски дронове са атакували и три склада, в които са съхранявани украински дронове, казват още от Министерството.

Ройтерс посочва, че не може да провери тази информация по независим път.