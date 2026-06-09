КФН откри недостиг от 280 млн. евро в техническите резерви на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве"

Комисията за финансов надзор (КФН) и други европейски регулатори са извършили проверки и са установили сериозен недостиг в техническите резерви на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД в размер на близо 280 млн. евро, поради което е констатирана нужда от възстановяване на платежоспособността на застрахователя. Това обяви на брифинг председателят на КФН Васил Големански.

По-рано днес Комисията обяви, че отнема лиценза за застрахователна дейност на дружеството.

Решението на регулатора може да бъде обжалвано пред Административен съд – София.

Общата стойност на всички застрахователни полици в портфейла на компанията достига стотици милиона евро, като оценките варират от 360 млн. евро до 500 млн. евро. Близо 90% от тези полици са договори за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Всички сключени полици остават активни до евентуално обявяване на несъстоятелност от съда.

Контролът над дружеството ще бъде поет от назначени от регулатора квестори. При възникване на щета относно полиците "Гражданска отговорност" потребителите трябва да се обръщат директно към квесторите, а не към Гаранционния фонд, който също се включва в процедурта.

Ако активите на самото дружество не достигнат за изплащане на исковете относно полиците, квесторите ще изготвят протоколи и ще ги препращат към Гаранционния фонд. Фондът разполага с достатъчно средства, за да покрие всички бъдещи плащания по полиците, изтъкнаха от неговото ръководство. В случай на непредвиден недостиг законът позволява на Фонда да изтегли дълг.

Пенсионният бизнес на компанията остава напълно защитен в рамките на процедурата, засягаща застрахователя. Въпреки че той е 100% собственост на застрахователя, оперира със собствен капитал и е изолиран от събитията. Ако се стигне до невъзможност за управлението му, е предвидена процедура за намиране на нов собственик.

Според Васил Големански наличните разследвания показват "една пирамидална структура", която се отнася до застрахователя.

Той посочи, че е доказано, че дружеството е развивало незаконно мащабно вътрешнофирмено кредитиране, като секюритизира ценни книжа чрез свързани с компанията майка фирми или директно с нея. Сумата, която се свързва с такава дейност, достига около 330 млн. евро.

Пламен Данаилов, зам.-председател на КФН, подчерта, че полиците на застрахователя продължават да важат. Претенции ще се изпращат към дружеството. Предадените претенции, които са приети, ще бъдат изплатени.

Данаилов подчерта, че застрахователят продължава да работи с цел обработка на претенции.