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КФН откри недостиг от 280 млн. евро в техническите резерви на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве"

Контролът над дружеството ще бъде поет от назначени от регулатора квестори

16:20 | 09.06.26 г. 2
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Редактор
Снимка: БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Снимка: БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ

Комисията за финансов надзор (КФН) и други европейски регулатори са извършили проверки и са установили сериозен недостиг в техническите резерви на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД в размер на близо 280 млн. евро, поради което е констатирана нужда от възстановяване на платежоспособността на застрахователя. Това обяви на брифинг председателят на КФН Васил Големански.

По-рано днес Комисията обяви, че отнема лиценза за застрахователна дейност на дружеството.

Решението на регулатора може да бъде обжалвано пред Административен съд – София.

Общата стойност на всички застрахователни полици в портфейла на компанията достига стотици милиона евро, като оценките варират от 360 млн. евро до 500 млн. евро. Близо 90% от тези полици са договори за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Всички сключени полици остават активни до евентуално обявяване на несъстоятелност от съда.

Контролът над дружеството ще бъде поет от назначени от регулатора квестори. При възникване на щета относно полиците "Гражданска отговорност" потребителите трябва да се обръщат директно към квесторите, а не към Гаранционния фонд, който също се включва в процедурта.

Ако активите на самото дружество не достигнат за изплащане на исковете относно полиците, квесторите ще изготвят протоколи и ще ги препращат към Гаранционния фонд. Фондът разполага с достатъчно средства, за да покрие всички бъдещи плащания по полиците, изтъкнаха от неговото ръководство. В случай на непредвиден недостиг законът позволява на Фонда да изтегли дълг.

Пенсионният бизнес на компанията остава напълно защитен в рамките на процедурата, засягаща застрахователя. Въпреки че той е 100% собственост на застрахователя, оперира със собствен капитал и е изолиран от събитията. Ако се стигне до невъзможност за управлението му, е предвидена процедура за намиране на нов собственик.

Според Васил Големански наличните разследвания показват "една пирамидална структура", която се отнася до застрахователя.

Той посочи, че е доказано, че дружеството е развивало незаконно мащабно вътрешнофирмено кредитиране, като секюритизира ценни книжа чрез свързани с компанията майка фирми или директно с нея. Сумата, която се свързва с такава дейност, достига около 330 млн. евро.

Пламен Данаилов, зам.-председател на КФН, подчерта, че полиците на застрахователя продължават да важат. Претенции ще се изпращат към дружеството. Предадените претенции, които са приети, ще бъдат изплатени.

Данаилов подчерта, че застрахователят продължава да работи с цел обработка на претенции.

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Последна актуализация: 16:27 | 09.06.26 г.
КФН Комисия за финансов надзор ДаллБогг: Живот и здраве застраховане
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Коментари

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2
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xapoznai
преди 1 час
До: SadЕстествено, че ще плащат! Други ли да им плащат? А иначе това "добро дружество" с евтини застраховки се вижда, че е откраднало 350 млн евро! И е много лесно да се защити срещу несправедливите атаки на конкуренцията като просто покаже - ето ги парите! Да ама то ги няма и в един момент ще трябва да плаща стотици милиони по претенции на потърпевши ама парите ги няма! Вместо пари вади някакви имотчета! Така, че колкото по-рано прекрати дейност - толкова по-евтино ще е за всички.
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1
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Sad
преди 2 часа
Това е дело само на конкуренцията. Компанията предлагаше толкова евтини застраховки, всеки там ходеше да сключва, и сега ги удариха. Вместо и останалите да смъкнат цените на ниското ниво, май е по-лесно да удариш ниските и всички да плащат високо. А има семейства с по 3-4 автомобила, да може като се развали единия да караш другия, те сега ще има още повече да плащат.
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