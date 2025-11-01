Големите ядрени амбиции на Тръмп разпалват тревоги за сигурността

Мащабна сделка за ядрена енергия, обявена по-рано тази седмица от американската администрация, предлага няколкомилиарден стимул за Вашингтон да издава разрешения и одобрения за нови реактори на Westinghouse – безпрецедентен ход, който според критиците си създава рискове за околната среда и сигурността, пише Ройтерс в материал.

В рамките на споразумението със собствениците на Westinghouse Electric – базираната в Канада Cameco и Brookfield Asset Management, американското правителство ще осигурява финансиране и ще помага за даване на разрешителни за реактори на Westinghouse на стойност 80 млрд. долара.

В замяна електроцентралата с реакторите ще предлага на Вашингтон до 20% от бъдещата печалба и евентуален дял от 20% в компанията, ако стойността ѝ премине 30 млрд. долара до 2029 г.

Сделката е един от най-амбициозните планове в американската ядрена енергия от десетилетия. Но финансовите поощрения рискуват да замъглят регулаторния надзор, който цели да предотвратява възможни инциденти, предупреждават застъпници и регулаторни експерти.

„Нещата, които могат да се объркат, са о. Три Майл, Чернобил и Фукушима“, предупреждава Грег Яжко, бивш председател на Ядрената регулаторна комисия, посочвайки три от най-тежките ядрени инциденти в цивилната история.

„Всички те има причини, свързани с недостатъчната регулаторна независимост“, посочва той.

От Белия дом посочват, че притесненията за безопасността са неоснователни. „В сделката няма нищо за регулаторни промени“, посочват в имейл.

От Cameco са отказали коментар, а от Brookfield и Westinghouse не са отговорили на запитванията на Ройтерс.

Анализаторите на TD Cowen са посочили в бележка до клиенти тази седмица, че очакват Westinghouse да има десет нови голямокалибърни реактора – достатъчно гигавата за захранване на няколко милиона жилища – в процес на изгаждане до 2030 г. в резултат на сделката.

Обикновено отнема около десетилетие за изграждането на нова ядрена електроцентрала най-вече заради строгите изисквания за даване на разрешителни и огромните разходи и усложнения, свързани със строителството.

Според Тод Алън, ядрен експерт от Мичиганския университет, дизайнът на реакторите на Westinghouse е добре установен, но не е ясно колко бързо проектите може да напреднат с изпълнението си. „С тази агресивна времева рамка и търсенето на реактори по света се чудя дали има достатъчно голяма работна сила, която да се справи с всички тези проекти“, посочва Алън.

Последният базиран в САЩ ядрен проект на Westinghouse – изглаждането на два реактора в централа в Джорджия, принуди компанията да потърси защита от фалит през 2017 г.

Двата реактора изоставаха с около седем години от графика и струваха около 35 млрд. долара – повече от двойно на първоначалната оценка от 14 млрд. долара.

Westinghouse също така имаше и поредица от проблеми с части на реакторите от типа AP1000. Те ще се използват и в новите проекти, но с новопроизведени части и сглобени на място.

Едвин Лиман, физик от организацията Union of Concerned Scientists, се притеснява, че администрацията на Доналд Тръмп ще упражни твърде много власт върху Ядрената регулаторна комисия, за да получи разрешения за новите реактори.

„Ако Белият дом напълно завземе комисията и тя вече изобщо не е независима, тогава може да се използва само като инструмент за мащабни сделки, за които Белият дом може да ускори лицензирането на предпочитани проекти без значение от техните ефекти върху сигурността и това е нещо опасно“, коментира той, цитиран от Ройтерс.