Ядрената енергия в САЩ ще привлече инвестиции за 350 млрд. долара до 2050 г.

Нарастващото търсене на електроенергия ще доведе до ускорен ръст при разходите за ядрена енергия в САЩ в размер на 350 млрд. долара, увеличавайки производството на атомни реактори с 63% до 2050 г., прогнозира Bloomberg Intelligence (BI).

Ключовият двигател са енергоемките центрове за данни, фокусирани върху изкуствения интелект, като тази инвестиция ще добави 53 гигавата ядрени мощности в САЩ, с което общият ядрен капацитет на страната ще достигне 159 гигавата.

Въпреки че търсенето на енергия от ядрено делене нараства, тъй като САЩ се стремят да посрещнат увеличеното търсене на електроенергия, разходите остават високи и строителството на нови мощности ще бъде бавно.

Добавянето на нови ядрени реактори е възпрепятствано от липсата на квалифицирана работна ръка, проблемите с доставките на гориво и регулаторната инфраструктура, наред с други неща. В САЩ са завършени само три конвенционални реактора от началото на века.

Въпреки това, според BI, „американската ядрена енергия е готова за възраждане“.

Макар докладът да посочва потенциала за значително разширяване на индустрия, която е до голяма степен в застой от десетилетия, този темп е доста под неотдавнашните цели, поставени от Вашингтон.

Администрацията на бившия президент Джо Байдън си постави за цел миналата година да утрои ядрения капацитет на страната до 2050 г., а настоящият държавен глава Доналд Тръмп издаде набор от укази през май, насочени към учетворяване на производството на енергия от реакторите.

Разширението ще разчита предимно на малки модулни реактори - ядрена технология от следващо поколение, която се очаква да намали разходите и времето за монтаж.

Десетки компании разработват проекти за такива реактори, въпреки че засега в САЩ не е изградил нито един от тях.

Очаква се увеличаването на капацитета да започне бавно. BI прогнозира, че през следващото десетилетие ще бъдат добавени само 9 гигавата нови ядрени мощности от всякакъв тип, а широкото внедряване на малки модулни реактори няма да започне преди 2035 г.

САЩ са най-големият производител на ядрена енергия в света, но последните налични данни от Администрацията за енергийна информация на страната показват, че страната внася над 95% от урана, необходим за захранване на 94-те ядрени реактора.

Наскоро публикуван доклад на Агенцията за ядрена енергия и Международната агенция за атомна енергия изчислява, че ако търсенето на ядрена енергия продължи да расте, известните находища на уран ще се изчерпят до 2080 г.

„В момента компаниите за добив на уран в световен мащаб не могат да отговорят на търсенето“, твърди Джон Кеш, президент и главен изпълнителен директор на компанията за добив на уран Ur-Energy. „Отнема години от откриването до времето, когато се произвежда. Така че ще са нужни години, за да се затвори пропастта между тези две области, докато през цялото време наблюдаваме огромно нарастващо търсене на ядрена енергия“.