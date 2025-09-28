ВЕИ бяха един от най-обещаващите на трудовия пазар в САЩ. После Тръмп се върна

През 2024 година секторът, свързан със зелената енергетика, създаде 100 хил. работни места и се развиваше три пъти по-бързо от останалите сектори на трудовия пазар в САЩ. Става дума за компании, свързани с производството на зелена енергия, електромобили, биогорива, батерии, както и свързаните с възобновяемите енергийни източници модернизации на енергийната мрежа и мерките за енергийна ефективност.

Но всичко това е заплашено от смяната на политиката на Белия дом и връщането на фокуса към изкопаемите горива, се казва в проучване, цитирано то Ройтерс.

В края на миналата година в зеления сектор на САЩ работят повече от 3,5 млн. души, което е увеличение от 2,8% спрямо края на 2023 година, сочат данните на екологичната група Е2. Работещите в тази сфера всъщност са повече от тези в петролната индустрия. Основно те са в щатите Калифорния, Тексас, Флорида, Ню Йорк и Масачузетс. 80% от новите работни места в зеления сектор са създадени в щатите Айдахо, Оклахома, Тексас, Флорида и Ню Джърси.

Противоречивата ситуация в Калифорния

Калифорния е сърцето на соларната индустрия в САЩ, макар че все повече инсталации с е появяват и в Тексас. Ситуацията в "златния щат", каквото е неговото прозвище, обаче е доста противоречива.

По информация на The Wall Street Journal години на фокус върху зелените мерки властите в момента опитват да придумат собствениците на рафинерии да продължат да работят. Причината е растящото недоволство, свързано с високата цена на горивата - един от най-големите стимули за протести в САЩ.

Цената на бензина в Калифорния достига средно 4,66 долара за галон, или с 1,45 долара повече спрямо средното за страната. Това е една от най-високите цени на бензина в САЩ.

Изданието цитира коментари на Chevron, с чието ръководство се е свързал губернатора на щата Нейтън Нюсъм, който е член на Демократическата партия. WSJ отбелязва, че той е вероятен кандидат за президентския пост на следващите избори и едва ли ще иска сблъсъци с избирателите.

Като цяло добивът на петрол в САЩ расте непрекъснато в последните две десетилетия, но в Калифорния е намалял с 50%. Местните рафинерии трябва да плащат повече за доставките на петрол от съседните щати, което ги кара да затварят. През 2023 година 75% от петрола, преработен в Калифорния, е внос от Аляска, Ирак, Саудитска Арабия, Бразилия и Еквадор.

Според анализатори от Университета в Калифорния е прекалено рано да се говори за отказ от горивата, макар че и това ще се случи в един момент.