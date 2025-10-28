Бил Гейтс: Китай инвестира повече от целия останал свят в ядрена енергия

В надпреварата за разработване на следващото поколение ядрени реактори Китай все по-сериозно оспорва водещата роля на САЩ и други държави, според технологичния милиардер Бил Гейтс, цитиран от Bloomberg.

„Работата им по ядрен синтез и делене е наистина впечатляваща“, заяви съоснователят на Microsoft, коментирайки усилията на азиатската държава в областта на ядрените иновации. „Страната инвестира в синтеза повече от останалия свят, взет заедно - по два пъти повече“, добави той.

Китай вече има водещи позиции в разработването и производството на широк спектър от зелени технологии - електрически автомобили, соларни панели, батерии, както и материали, ключови за енергийния преход, като редкоземни елементи. Усъвършенстваните ядрени реактори са едно от малкото направления, в които страната все още не е постигнала същото доминиращо предимство.

Междувременно интересът към малките модулни реактори и към ядрения синтез нараства, тъй като държавите търсят нови източници на енергия, за да задоволят растящите нужди на центровете за данни. В САЩ, според доклад на BloombergNEF от април, се очаква тези центрове да представляват около 9% от общото електропотребление до 2035 г. - повече от двойно спрямо нивото от 2024 г. Този ръст ще доведе до инвестиционен бум от около 350 млрд. долара в ядрената енергия, според друго проучване на Bloomberg Intelligence.

Гейтс вижда ядрената енергия като начин да се осигури електричество за центровете за данни и едновременно с това да се намалят разходите за ток. Изкуственият интелект (AI) увеличава сметките за енергия - тенденция, която според него ще се засилва с по-широкото навлизане на термопомпи и електрически автомобили. Макар че САЩ разполагат с обилни ресурси от природен газ - гориво, което през 2023 г. е осигурило почти половината от електропроизводството в страната - „нямаме безкрайни количества от него“, подчерта той.

„В дългосрочен план вероятно или деленето, или синтезът ще се окажат най-евтиният начин за производство на електроенергия“, добави Бил Гейтс.

Компанията за климатични инвестиции Breakthrough Energy Ventures, основана от Гейтс, финансира няколко ядрени стартъпа, сред които Commonwealth Fusion Systems (пионер в ядрения синтез) и TerraPower, която разработва реактори от ново поколение. Последната също е основана от самия Гейтс.

За разлика от други енергийни източници без въглерод като вятър и слънце, ядрената енергия има подкрепата на американския президент Доналд Тръмп. На този фон все повече големи технологични компании - от Microsoft до Google - подписват договори за закупуване на енергия от ядрени стартъпи, за да си осигурят бъдещи доставки на електричество. Но според Гейтс все още има дълъг път, преди тези компании да могат да доставят енергия в големи мащаби.

„Ядрената енергия няма да бъде основен източник за захранване на центровете за данни преди 2035 г. - и то само ако всичко върви по план“, каза той.