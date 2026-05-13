Anthropic води преговори за набиране на 30 млрд. долара при оценка от 900 млрд. долара

Anthropic води предварителни преговори с инвеститори за набиране на ново финансиране за поне 30 млрд. долара, подготвяйки почвата за това, което би могло да се превърне в най-големия кръг на финансиране в историята на компанията, съобщават източници на Bloomberg.

Производителят на Claude води преговори за набиране на нов капитал при оценка от над 900 млрд. долара, без да се включва инвестицията, твърдят източниците, говорили при условие за анонимност, тъй като информацията е поверителна. Очаква се кръгът да приключи още в края на този месец, заяви един от запознатите. Сделката все още не е финализирана и не е подписан договор за условията.

Новите преговори, за които не е съобщавано досега, съвпадат с усилията на Anthropic да ускори набирането на средства на фона на изключителния успех на софтуера ѝ с изкуствен интелект. Anthropic, за която Bloomberg съобщи, че обмисля първично публично предлагане още през октомври, трябва да сключи сделки, за да финансира достатъчно изчислителна инфраструктура, която да отговори на нарастващото търсене на продуктите ѝ.

Anthropic е отказала коментар.

Anthropic и по-рано е обмисляла дали да проведе кръг от финансиране при оценка от над 900 млрд. долара след няколко предложения от инвеститори през последните седмици, съобщи Bloomberg News. Оттогава компанията е провела разговори с настоящите си инвеститори относно участието им в новия кръг, казват източниците.

Anthropic наскоро сключи две големи сделки за финансиране с големи технологични компании, макар да не е ясно дали същите ще участват в предстоящия кръг на финансиране.

Google се ангажира с инвестиция от 10 млрд. долара в Anthropic при оценка от 350 млрд. долара – същата стойност, на която компанията беше оценена по време на кръг на финансиране от 30 млрд. долара през февруари. Компанията, собственост на Alphabet, планира да инвестира още до 30 млрд. долара в Anthropic, ако стартъпът постигне определени целеви показатели.

Amazon.com също инвестира 5 млрд. долара в Anthropic при оценка от 350 млрд. долара, като планира да вложи още 20 млрд. долара с течение на времето.

Основана през 2021 г. от група бивши служители на OpenAI, оттогава насам Anthropic се превърна в лидер в сектора на изкуствения интелект. Anthropic разработи серия от AI инструменти, насочени към преобразуване на начина, по който фирмите се справят със задачи от програмиране до киберсигурност.

OpenAI беше оценена на 852 млрд. долара в кръг на финансиране, приключил през март.