Аркади Шарков: Здравната вноска трябва поетапно да се вдигне до 10%

Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно с 2% и да стане 10% в следващите няколко години. Това каза здравният икономист Аркади Шарков на пресконференция на тема „Цени и инфлация в здравеопазването“, организирана от Българския лекарски съюз (БЛС).

По думите му ако вноската се увеличи, ще компенсира създадения дефицит.

Три четвърти от клиничните пътеки, по които се работи у нас, са подценени, показва анализ на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), направен по поръчка на Българския лекарски съюз (БЛС). Общо 207 клинични пътеки се нуждаят от увеличение на цените, за да отразяват действителните разходи, да бъдат справедливи за заетите в лечебните заведения и да гарантират достъп на българските граждани до качествено здравеопазване.

„77% от клиничните пътеки са недофинансирани, което принуждава лечебните заведения да трупат задължения или да съкращават разходи, поставяйки под риск качеството на медицинската помощ“, каза икономистът Аркади Шарков от ЕКИП.

За преодоляване на дисбалансите и достигане до справедливо остойностяване на медицинските услуги са необходими спешни финансови корекции. Разчетите на икономистите показват, че до 2026 г. системата ще има нужда от допълнителни 1,42 млрд. евро.

Цените в здравеопазването изостават спрямо средната инфлация, изтъкват икономистите. По думите на Стоян Панчев цените на здравните услуги изостават спрямо ценовата динамика в останалите сектори на икономиката.

Натрупаната инфлация от края на 2021 г. до края на 2025 година е 31%, според данните от проучването, а в сектора на здравеопазването тя достига 14%. При лекарските услуги, например, поскъпването е с 35% за този период, докато болничните услуги изостават драстично спрямо това - разходите на болниците за заплати, консумативи, лекарства са се увеличили.

Според анализа най-недофинансирани са клиничните пътеки при неврохирургия, ортопедия, травматология, гинекология, кардиология, урология и гастроентерология. Това са клинични пътеки, при които се налага най-често пациентите да доплащат суми, постъпвайки на лечение в болнични заведения.

Ако България продължи да поддържа една от най-ниските здравноосигурителни вноски в ЕС (8%), страната може да се изправи пред най-дълбоката криза в модерната си здравна история, посочи нов анализ на Health Metrics.

Увеличаването на здравноосигурителната вноска до 10% дава възможност системата не само да избегне кризата, но и да се модернизира трайно. Допълнителните приходи позволяват покриване на дефицита на НЗОК, стабилизиране на болниците, привличане и задържане на лекари и сестри, обновяване на техниката и развитие на дигитализацията. Част от средствата могат да бъдат насочени към профилактика и скрининг.

Защо здравната осигуровка НЕ трябва да се вдига?

Нужно е преразглеждане на клиничните пътеки и преместване на онези процедури, които могат да се извършват в амбулаторни условия. Ефектът ще бъде по-устойчива система, по-малко фиктивен обем, повече реални резултати и по-добра грижа за пациентите, коментира Петя Георгиева от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Болничната система в България е екстензивна – страната разполага с най-много болници и с много легла в ЕС на човек от населението и голям дял от ресурса на НЗОК се насочва към болниците.

Това може и трябва да се промени, за да има по-голяма ефективност на парите за здраве. И няма да има необходимост за вдигане на здравната вноска, посочва икономистът.