Бюджетът на НЗОК за 2026 г. се предвижда да бъде над 5,2 млрд. евро

Проектът за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за тази година се предвижда да бъде над 5,256 млрд. евро, каза Ганка Аврамова, директор на дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в НЗОК, след заседание на Надзорния съвет на фонда, на което беше прието предложението на държавата за парите за здраве.

В приходната част на проекта за бюджет ръстът, който е очертан, е 8,5% спрямо заложените средства за 2025 г., в разходната част е заложен същото увеличение. Средствата, които се предвиждат за тази година, са с над 412 млн. евро повече в сравнение с тези за 2025 г., предава БТА.

В проекта на закон за бюджета на НЗОК са отразени указанията по писмо на Министерството на финансите от 22 юни тази година. Максималният осигурителен доход от 1 август 2026 г. се увеличава на 2300 евро, както и от същата дата се предвижда поетапно заплащане на лични осигурителни вноски от страна на държавните служители по Закона за държавния служител в съотношение 80:20, разпределено по фондове, каза още Аврамова.

Разпределението на средствата по отделните показатели е на база отчетените разходи за полугодието на 2026 г., като средствата във всеки показател са разчетени, за да може в края на годината НЗОК да приключи с балансиран бюджет.

В проектобюджета за здравноосигурителни плащания са предвидени над 4,9 млрд. евро, което е увеличение с близо 396 млн. евро в сравнение с 2025 г. С тези средства се планира заплащането на достигнатите нива на дейностите, отчетени през 2025 г. от изпълнителите на медицинска и на дентална помощ, от аптеки, от болници. Запазени са основните политики, въведени със Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. и въведените в началото на тази година с проекта на закона за бюджета за тази година, който не беше гласуван от Народното събрание.

В проектобюджета за тази година се залагат над 154 млн. евро за резерв на здравния фонд.

От предвидените в проекта над 4,9 млрд. евро за тази година за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична помощ са заложени повече от 345 млн. евро, за специализирана извънболнична помощ – повече от 351 млн. евро, за дентална помощ – над 231 млн. евро, за медико-диагностична дейност – над 168 млн. евро, за цялата група лекарствени продукти – над 1,3 млрд. евро, за болнична помощ – над 2,3 млрд. евро.