Опозицията посрещна Бюджет 2026 с критика и сравнения с времето на Жан Виденов

С остри критики от страна на опозицията беше посрещнат представеният от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев бюджет за 2026 г., в който е прогнозиран дефицит от 5,7% – значително над заложената в Закона за публичните финанси и европейската рамка граница от 3%. В проекта на държавния бюджет за 2026 г. се поставя и максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината до 10,1 млрд. евро.

„Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“, коментира във Facebook лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев. Той посочва, че по-подробен коментар ще има от формацията му, след като се запознаят с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза. „Защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа“, пише Василев.

От „Да, България“ сравниха заложения в бюджета дефицит с този при управлението на Жан Виденов. „Най-добрата година за смели реформи е първата година от всяко управление. Вместо реформи, виждаме още от същото“, пишат от „Да, България“.

„Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от „Прогресивна България“, пишат още от формацията.

Според тях управляващите не залагат достатъчно амбициозни мерки за съкращаване на разходите и няма план за действие и реформи.

„Всъщност единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. За сметка на това още от 1 август се натоварва бизнесът с увеличение на максималния осигурителен доход“, отбелязват от „Да, България“ и припомнят, че правителството на Росен Желязков подаде оставка след протести около предложения бюджет за 2026 г.

Коментар за бюджета – отново във Facebook, направи и бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

„Изводът, който можем да направим въз основа на тази непълна информация за Бюджет 2026г. е, че разходите прогресивно се увеличават, дефицитът прогресивно нараства, а с него прогресивно расте и дълга“, пише тя. Петкова сравнява предложените по време на брифинга параметри на бюджета с изготвения от нея проект за 2026 г., като се отчита, че заложените в нейния вариант приходи са били повече при заложени 2 749 млрд. евро по-малко разходи и дефицитът се е вписвал в рамките на 3% от БВП.

„Бюджетът на кабинета "Желязков" за 2026 година предвиждаше 3 процента дефицит и тогавашният президент Радев призова за оттеглянето му и оставка на правителството. Това се случи. Днес Радев предлага бюджет за 2026 година с 5,7 процента дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на Прогресивна България е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство“, коментира и депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

„Видях бюджет 2026. С две думи - пълна катастрофа“, написа във Facebook лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Единствено от парламентарната група на ДПС липсва коментар за бюджета на този етап, като последната публикация в страницата на формацията във Facebook адресира вътрешните процеси и „политическото здраве“ на партията.