Богатите по света се местят с невиждани досега темпове. Но къде отиват?

Преместването на най-богатите семейства по света през различни граници се ускорява и се превръща в това, което експертите наричат ​​най-значителната миграция на богатство в историята, пише CNBC.

Търсенето на консултантски услуги за трансгранично преместване, планиране на пребиваване и гражданство се обуславя от геополитическото напрежение и внезапните промени в политиката, разкриват съветници, които работят с клиенти с изключително високи нива на богатство.

Според доклад на швейцарската мултинационална инвестиционна банка UBS 36% от 87-те анкетирани милиардери вече са се преместили поне веднъж през 2025 г., докато други 9% обмислят да го направят. Сред милиардерите на възраст 54 и по-малко години, 44% са се преместили миналата година.

„Преживяваме най-голямата миграция на частно богатство в историята“, изтъкват от UBS пред CNBC.

Данните на консултантската фирма за инвестиционна миграция Henley & Partners подчертават мащаба на промяната. През 2025 г. фирмата е получила запитвания от хора от 218 националности, както и заявления от 100 националности в 95 държави за повече от 40 програми за пребиваване и гражданство. Обемът на заявленията също се е увеличил с 28% на годишна база.

Правни рискове

Заможните семейства исторически са гравитирали към юрисдикции, предлагащи политическа стабилност, лична безопасност, ниски данъци и високо качество на живот. Това, което се е променило, според съветниците, е, че юрисдикционният риск сега се третира като финансов риск, нещо, което трябва да бъде активно диверсифицирано.

„Семействата все повече осъзнават, че политическите режими могат да се променят бързо, регулаторните рамки могат да се затегнат, а геополитическото напрежение може да ескалира с ограничено предизвестие“, коментира Дийпеш Агарвал, управляващ директор и съосновател на Farro & Co., международен доставчик на решения за мобилност.

Заможните хора се отнасят към мястото, където живеят, и към това какви възможности за гражданство имат, със същите съображения, които биха приложили към диверсифицирането на инвестициите в различни активи, така че да не са прекалено зависими от която и да е държава, ако политиките се променят там, добавя Агарвал.

Два основни фактора определят днешната миграция, като водещият е геополитиката и скоростта, с която тя се развива. Експертите казват, че промените в политиката, които някога са отнемали десетилетия, сега могат да бъдат осъществени в рамките на един политически цикъл.

Някога геополитиката и промените в политиката, които бяха фонов фактор, сега решително излизат на преден план. Решенията за пребиваване все повече се основават на оценките за неутралност, институционална стабилност и сила на върховенството на закона.

Скорошен пример е Великобритания, където премахването на данъчния режим извън местоживеенето през април 2025 г., след повече от два века активност, предизвика рязка преоценка на страната сред нейните богати жители.

Henley & Partners изчислява, че Великобритания е отчела нетна загуба от около 16 500 милионери през 2025 г. - с богатство, оценено на около 92 млрд. долара - в сравнение с 9500 милионери през 2024 г.

Вторият фактор, движещ миграцията при богатите, е мотивацията. По-ранните вълни на преместване често бяха водени от оптимизъм, преследвайки растеж, възможности или данъчни предимства. Днешните действия са все по-дефанзивни.

„Защитата се присъедини към растежа като основен двигател“, посочва Агарвал, добавяйки: „Налице е по-силен импулс към предпазване, защита на активите, запазване на приемствеността между поколенията и поддържане на оперативна гъвкавост“.

Промяната отразява по-дълбоката ерозия на доверието в политическите и финансовите системи, коментира Джереми Сейвъри, основател на Savory Partners, специализирана фирма в програми за гражданство и пребиваване посредством инвестиция.

„Настъпи фундаментална промяна в начина, по който хората възприемат свободата и личния суверенитет“, изтъква Сейвъри. „Бързите промени в политиката, политическата нестабилност, гражданските вълнения и засиленото наблюдение оказват все по-голямо влияние върху решенията за преместване“, допълва той.

Делът на американските граждани, живеещи в чужбина, които са заявили, че обмислят да се откажат от гражданството си, е скочил до 49% през 2025 г. от 30% година по-рано, показва годишно проучване на международната данъчна консултантска форма Greenback. Сред анкетираните 51% са посочили недоволството от правителството на САЩ или неговата политическа насока.

Къде отиват богатите?

Въпреки глобалния характер на промяната, капиталът и талантите се концентрират в относително малък брой юрисдикции, които предлагат предвидимост на политиките и силни правни рамки.

Начело в списъка са Обединените арабски емирства (ОАЕ), които консултантите описват като водещ бенефициент от настоящия цикъл. Нулевият данък върху доходите за физическите лица, липсата на данъци върху богатството и капиталовите печалби, както и гъвкавата рамка за „златна виза“ превърнаха ОАЕ в основен център за преместване на богати хора.

Програмите „златна виза“ позволяват на чуждестранните граждани да си осигурят дългосрочно пребиваване, а в някои случаи и път към гражданство, в замяна на квалифицирани инвестиции, обикновено в недвижими имоти, държавни облигации или местен бизнес.

„Ясно е, че ОАЕ продължават да се открояват като основен магнит за богати семейства“, изтъква Доминик Волек от Henley and Partners.

Неговата компания изчислява, че ОАЕ отчитат нетен приток от 9800 милионери за миналата година, най-големия от всички страни по света.

Европа продължава да привлича интерес чрез златните визи в Португалия и Гърция, докато към Италия, Монако и Швейцария се насочват семейства, търсещи дългосрочна стабилност и данъчна сигурност.

Сингапур остава друга привлекателна дестинация, особено за семейства, които дават приоритет на регулаторната стабилност и стабилната финансова инфраструктура, дори когато по-високите прагове за пребиваване ограничават достъпа, изтъкват експерти.

Отвъд традиционните центрове, новите участници също набират скорост. Програмата за премиум пребиваване на Саудитска Арабия е издала над 8000 разрешения от разширяването си през 2024 г., докато карибските програми за гражданство в Антигуа и Барбуда, Гренада и Сейнт Китс и Невис се използват все по-често като стратегическо допълнение към европейските програми за пребиваване.

В крайна сметка става ясно, че миграцията на частно богатство вече не е маргинално явление, заключват експерти.