Най-богатите хора в света са прибавили рекордните 2,2 трлн. долара тази година

Най-богатите 500 души в света са добавили рекордните 2,2 трлн. долара към общото си богатство тази година, тъй като процъфтяващите пазари за всичко – от акции до криптовалути и ценни метали, тласнаха стойността на активите им нагоре, сочи индексът на милиардерите на Bloomberg.

Ръстовете, след които общото им нетно богатство е достигнало 11,9 трлн. долара, бяха подкрепени силно от победата на Доналд Тръмп на изборите в края на 2024 г. и само за кратко бяха осуетени поради опасенията от митата през април, когато спадът на пазарите предизвика най-голямото еднодневно изтриване на богатство от пандемията насам.

Големите технологични компании са начело, тъй като еуфорията около изкуствения интелект продължи да подкрепя американските компании с голяма пазарна капитализация. Около една четвърт от всички ръстове, отчетени от индекса на богатството на Bloomberg, е дошла от едва осем души, включително президента на Oracle Лари Елисън, главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, съоснователя на Alphabet Лари Пейдж и основателя на Amazon.com Джеф Безос. Но това е по-малък принос спрямо миналата година, когато същите осем милиардери съставляваха 43% от общите ръстове.

Ръстовете не са били ограничени само до САЩ. Макар че индексът S&P 500 отбеляза годишно покачване от 17% до 30 декември, той беше надминат от британския FTSE 100, който се повиши с 22%, и от хонконгския Hang Seng, който напредна с 29%.

Ръстове на нетното богатство по региони през 2025 г. Графика: Bloomberg LP

Други класове активи се представиха още по-добре. Ценните метали записаха една от най-добрите си години от десетилетия на фона на бягството към активи убежище, а медта и редкоземните елементи също се оказаха суровини с ключово геополитическо значение. Големи притежатели на тези суровини като австралийския минен магнат Джина Райнхарт и чилийското семейство Луксич добавиха милиарди към богатството си.

Преди разпродажбите през последно време криптовалутите също бяха напът да изпреварят възвръщаемостта от акциите за годината. Биткойн нарасна до исторически върхове след победата на Тръмп на изборите и ги продължиха, след като администрацията одобри поредица от благоприятни за криптовалутите политики. Но големият спад от началото на октомври изтри всички ръстове, засягайки богатството на милиардери, сред които близнаците Уинкълвос, Чанпън Джао и Майкъл Сейлър.

Bloomberg публикува списък с някои от най-големите победители и губещи през годината според индекса на милиардерите.

Победители:

Лари Елисън

Нетно богатство: 249,8 млрд. долара

Ръст за годината: 57,7 млрд. долара

На 81 години съоснователят на Oracle поема повече ежедневни отговорности в компанията и ръководи огромния ѝ, захранван с дълг, стремеж към инфраструктура за изкуствен интелект. Нетното богатство на Елисън нарасна с 89 млрд. долара на 10 септември след силен тримесечен отчет, свързан с плановете за разширяване на Oracle в областта на изкуствения интелект. Това беше най-големият еднодневен ръст на богатство в историята, отчетен от индекса на богатството на Bloomberg. Елисън инвестира богатството си и в медийния сектор, като лично гарантира дела с акции в конкурентната оферта на сина си Дейвид на стойност 108 млрд. долара за закупуването на Warner Bros. Текущите планове на Oracle да оглави проекта за 500 млрд. долара Stargate за AI инфраструктура и поемане на дял в американските дейности на TikTok може да продължат да променят богатството на Елисън през 2026 г. и след това.

Илон Мъск

Нетно богатство: 622,7 млрд. долара

Годишен ръст: 190,3 млрд. долара

След като стана най-големият дарител в изборния цикъл през 2024 г., Мъск прекара по-голямата част от пролетта във Вашингтон, като неговото Министерство на ефективното управление намали финансиране и инициира масови съкращения на работни места във федералните служби. Това се случи за сметка на богатството му, тъй като през същия период книжата на Tesla пострадаха, отчасти поради недоволството на потребителите от политическата му дейност. Но нетното богатство на Мъск се възстанови, след като той напусна Белия дом в резултат на публичен конфликт с Тръмп. Неотдавнашна вътрешна продажба на акции в SpaceX я превърнаха в най-високооценената частна комания в света и това тласна богатството му до над 600 млрд. долара за първи път. Междувременно акционерите на Tesla одобриха нов пакет от възнаграждения, който му осигурява ясен път да се превърне в първия в света трилионер, ако под негово управление компанията изпълни поредица от амбициозни цели за представянето си през следващите години.

Джина Райнхарт

Нетно богатство: 37,7 млрд. долара

Годишен ръст: 12,6 млрд. долара

Джина Рейнхарт. Снимка: Carla Gottgens/Bloomberg

Малко милиардери са се възползвали повече тази година от глобалното внимание върху осигуряването на доставки на жизненоважни редкоземни елементи от най-богатия човек в Австралия. Главно чрез частната ѝ компания Hancock Prospecting Райнхарт натрупа най-големия портфейл от активи в областта на редкоземните елементи извън Китай и се позиционира като ключов играч във все по-напрегнатата геополитическа битка за контрол върху минералите, които са от основно значение за технологии, вариращи от полупроводници до електромобили. Тя също така присъства на събития в курорта Мар-а-Лаго на Тръмп във Флорида и е инвеститор в Trump Media & Technology Group, публичната компания, която оперира социалната платформа на президента Truth Social. Райнхарт увеличи размера на дела си с около две трети през трите месеца до 30 юни.

Доналд Тръмп и семейството му

Нетно богатство: 6,8 млрд. долара

Годишен ръст: 282 млн. долара

От началото на кампанията си за преизбиране Тръмп и семейството му се включиха в главозамайващо разнообразие от сделки, които обогатиха семейството в безпрецедентен мащаб в съвременната президентска история. През последните 15 месеца богатството на семейството е нараснало с около 70% дори след неотдавнашния спад. В дните преди второто му встъпване в длъжност Тръмп и съпругата му Мелания представиха мемекойни с техните имена, чиято стойност бързо нарасна, след което намаля. Въпреки това токенът на Тръмп е добавил над 200 млн. долара към богатството на семейството, сочи индексът на милиардерите на Bloomberg. Тръмп стана съосновател и на криптоплатформата World Liberty Financial със синовете си седмици преди изборите през 2024 г. Оттогава Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп се включиха в криптопроекти, включително компанията за цифрови валути American Bitcoin Corp.

Един от най-големите активи на Тръмп, делът в Trump Media, отбеляза силен ръст на стойността през декември, след като обяви сливане с компанията за ядрен синтез TAE Technologies, въпреки че все още е надолу с над 70% спрямо върховете през януари. Президентът постигна и друга победа през август, когато санкция по гражданско дело за измама в размер на 464 млн. долара беше отменена при обжалване, въпреки че съдът потвърди заключението, че той е нарушил закона, като е надценил стойността на активи като курорта си Мар-а-Лаго.

Губещи:

Мануел Вилар

Нетно богатство: 10 млрд. долара

Годишна загуба: 12,6 млрд. долара

Вилар, който преди време беше един от най-богатите хора във Филипините, изгуби над 18 млрд. долара от състоянието си за няколко дни, след като акциите на строителната му компания Golden MV Holdings отбелязаха спад от над 80% след края на шестмесечно спиране на търговията с тях през ноември. Търговията беше спряна, след като Golden MV не обяви финансови резултати след разкритието, че е придобила терен от Вилар за 93 млн. долара, но по-късно той бил преоценен на над 23 млрд. долара. По-рано този месец Вилар продаде и пълния си дял в компанията за комунални услуги PrimeWater на компанията за хранителни стоки Lucio Co. PrimeWater беше разследвана за възможни „нередности“ от правителството през юли.

Боб Пендер и Майк Сабъл

Нетно богатство: 7 млрд. долара всеки

Годишна загуба: 17,7 млрд. долара всеки

Майк Сабъл (вляво) и Боб Пендър (вдясно). Снимка: Bryan Tarnowski/Bloomberg

След три вяли години за първичните публични предлагания, се очакваше листването през януари на доставчика на втечнен природен газ Venture Global да бъде началото на голяма година за нови листвания, подкрепени от дружелюбната към бизнеса администрация и големия масив от сделки. Докато Venture Global се готвеше да стане публична компания, нейните съоснователи трябваше да имат дялове от близо 30 млрд. долара всеки в очакваното най-голямо IPO в енергетиката от над десет години насам. Но листването в крайна сметка не отговори на очакванията. Вялото търсене на акции принуди компанията да намали размера на предлагането, а оттогава книжата ѝ са поевтинели с над 70% след разочароващи резултати за тримесечието и загуба на ключово арбитражно дело от BP, един от най-големите ѝ клиенти.

Майкъл Сейлър:

Нетно богатство: 3,8 млрд. долара

Годишна загуба: 2,6 млрд. долара

Майкъл Сейлър. Снимка: Liam Kennedy/Bloomberg

През първата половина на годината Strategy Inc. на Сейлър беше една от любимите компании на процъфтяващия криптопазар, който достигна исторически върхове след победата на Тръмп на изборите през ноември 2024 г., и продължи да нараства, след като администрацията въведе поредица от политики, подкрепящи криптото. Strategy се превърна в пионер на модела „криптосъсровищна компания“, като притежава биткойн за милиарди долари в балансите си и редовно продава допълнителни акции, за да набере средства, с които да увеличи биткойн активите си. Моделът генерира огромна възвръщаемост до началото на октомври, когато биткойн достигна нови върхове. Но скоро компанията пое надолу, след като спад в стойността на биткойн доведе до понижение с над 50% на цената на акциите на Strategy. Нетнто богатство на Сейлър намаля с близо 6 млрд. долара спрямо връхната си точка.

Ван Син

Нетно богатство: 7,9 млрд. долара

Годишна загуба: 3,5 млрд. долара

Ван Син. Снимка: Anthony Kwan/Bloomberg

Ван, съосновател и президент на Meituan, най-голямата компания в Китай за доставка на храни, загуби почти 31% от богатството си през 2025 г., след като компанията обяви първата си нетна тримесечна загуба от почти три години през ноември. Въпреки че китайските фондови пазари преживяха силна година, бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 18%, Meituan пострада от отслабващо търсене от местните потребители и тристранната конкуренция с Alibaba Group Holding и JD.com Inc. В отговор на проблемите в страната Meituan се насочи към чуждестранни пазари, като неотдавна се разшири в Бразилия и Близкия изток.