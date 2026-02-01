Нагласите против богатите подкопават съживяването на луксозните имоти в Париж

Пазарът на луксозни имоти в Париж, който постигна силно възстановяване миналата година, е засегнат от политическите и бюджетни сътресения в страната и нагласите срещу богатите, които може да прогонят най-заможните хора на Франция, предупреди агенция за луксозни имоти, цитирана от Bloomberg.

Компанията Barnes, която е представена в 22 страни, включително в България, и има пазар от над една четвърт в сегмента на луксозните имоти в Париж, съобщава, че броят на сделките във френската столица и околностите ѝ е нараснал с 22% миналата година до най-високото си ниво от две десетилетия. За активи на цена над 1 млн. евро ръстът е сходен, допълва тя в годишния си доклад за състоянието на световния имотен пазар.

Но сега „значителен дял от клиентите с много високо нетно богатство ни казват, че се стремят на продадат имотите си, тъй като искат да напуснат Франция“, казва Ришар Ципин, който наблюдава пазара в Париж в Barnes, при представянето на доклада. Той не посочи конкретни цифри, но заяви, че делът не е незначителен. „Дали ще го направят? Ще зависи от решенията на правителството“, добави Ципин.

Франция има затруднения да приеме бюджети, откакто предсрочните избори, свикани от президента Еманюел Макрон през 2024 г., върнаха страната към Национално събрание, в което нито една партия няма мнозинство. Поредицата от премиери създаде усещането за засилваща се политическа нестабилност, което доведе до значително забавяне на пазара на луксозни имоти от октомври.

Клиентите в Париж обявяват имотите си за продажба, тъй като се стремят да се установят в Италия, Швейцария, Люксембург или Израел, сочи докладът. Заплахата за още по-висок данък за най-богатите, за да се запълни бюджетният дефицит, е изплашила много от тези хора, отбеляза Ципин.

„Това със сигурност подкопа нагласите им“, коментира той.

Единственият слънчев лъч изглежда са чуждестранните купувачи, най-вече богати американци, които все още искат да купуват имоти в Париж и това според Ципин дава известна надежда за тази година.

„2026 г. започна относително добре, но успехът от 2025 г. остава крехък“, коментира той.

Сделките на пазара на луксозни имоти в Париж и близките градове са нараснали с 22% през 2025 г. Графика: Bloomberg LP

Силният ръст през 2025 г. е постигнат, след като предишните две години сделките намаляха съответно с 15% и 3% след еуфорията през 2022 г., когато лихвите по заемите бяха много по-ниски. По-високите лихвени проценти и кадрите с понякога насилствени протести във Франция бяха посочени като причини за спада на сделките през 2023 и 2024 г., съобщава агенцията.

Макар че сделките се възстановиха миналата година, цените останаха непроменени след общ спад от 10% в предишните две години, отбелязва Barnes.

Париж остава една от водещите десет дестинации за свръхбогатите, но други градове са станали по-популярни сред най-заможните хора. Мадрид, следван от Милано, Дубай, Маями и Марбеля, са оформили топ пет миналата година, сочи индексът на градовете на Barnes.

Испанският крайбрежен град се е придвижил с 30 места, тъй като заможните хора оценяват високо климата, както и мрежата му от качествени училища и болници наред с почти нулевите данъци върху наследството в региона, се посочва в доклада.

Barnes определя хората със свърхвисоко нетно богатство като притежаващи активи в размер на най-малко 30 млн. долара.