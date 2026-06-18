Ценовата война в изкуствения интелект вече е факт и поставя OpenAI и Anthropic под натиск

Ценовата война в сектора на изкуствения интелект (AI) вече е започнала.

Големи компании и стартъпи, притиснати от бързо растящите разходи за изкуствен интелект, все по-често се насочват към инструменти, които използват по-евтини AI модели, включително някои от Китай. Това оказва натиск върху лидерите в индустрията OpenAI и Anthropic да намалят цените си - перспектива, която може да навреди на способността им да се превърнат в печеливши компании, пише The Wall Street Journal.

Новите инструменти за спестяване на разходи помагат на бизнеса, като динамично превключват между смесица от външни AI модели и вътрешни системи, изградени върху свободно достъпни модели с отворен код.

Този екосистемен подход позволява на автономни AI системи или „агенти“ да използват евтини модели - включително такива, създадени от китайски компании като Alibaba и DeepSeek - за много от задачите. По-усъвършенствани версии на ChatGPT на OpenAI и Claude на Anthropic се използват само за по-сложни задачи. Това може да намали разходите за част от AI работата с до 95%, според ръководители, използващи тези инструменти.

„Щом намерим нещо, което работи добре и което инженерите харесват, търсим начини да го направим икономически изгодно“, казва Дан Робинсън, основател на Detail - стартъп, който открива бъгове. „В момента има наистина изобилие от възможности, идващи от лабораториите с отворен код“, добавя той.

Робинсън е прехвърлил 90% от работата на Detail от Claude и Gemini на персонализирани модели и GLM - семейство модели, разработени в Китай.

Според доклад на Citadel Securities преминаването към по-евтини модели вероятно е изиграло роля в скорошен спад на широко следен индекс, който измерва разходите за AI. „Дори най-мощните технологии трябва да преминат през прозаичната дисциплина на кривите на разходите, ограниченията на капацитета и пределната възвръщаемост“, се казва в доклада.

OpenAI обмисля драстично намаляване на цените, които начислява на потребителите на AI, преди Anthropic да предприеме подобни действия, според източници на The Wall Street Journal. Компанията смята, че има предимство, защото през последната година е инвестирала огромни суми в изчислителни ресурси, осигурявайки си достъп до тях на значително по-ниски цени от сегашните пазарни.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман наскоро нарече разходите „огромен проблем“.

Нарастващата ценова война заплашва да увеличи загубите на OpenAI и Anthropic, които вече губят милиарди долари годишно, за да финансират изчислителната мощ, необходима за разработката и работата на напреднали AI системи. И двете компании поверително са подали документи в подготовка за потенциални първични публични предлагания (IPO).

Натискът върху цените е и нов аргумент в дългогодишния дебат дали по-евтините конкуренти ще направят AI моделите обикновена стока в бъдеще и дали най-големите компании ще запазят преднината си чрез бърз темп на подобрения. И OpenAI, и Anthropic също предлагат по-евтини модели, към които могат да насочват клиентите си, за да намалят разходите.

„Не ви е нужен модел, който разбира квантовата гравитация“, казва Вишал Мисра от Колумбийския университет. „Тези модели с отворен код са много способни и възможността да се начисляват високи цени за AI ще намалява“, посочва той.

Американските компании също се опитват да се включат в тенденцията за по-евтини AI модели. Microsoft наскоро представи серия по-малки модели, които според компанията работят по-ефективно от най-напредналите системи. Чип гигантът Nvidia пусна Nemotron - семейство по-евтини модели, които набират популярност, и също така подкрепя Reflection - стартъп за отворен AI код.

Китайските модели с отворен код стават все по-популярни в американския бизнес. Делът на DeepSeek в използването на AI се е увеличил от 1% през април до 17% през май в платформата на стартъпа Vercel, съобщава компанията.

В OpenRouter, друг стартъп, който обработва AI заявки, DeepSeek е най-използваната AI компания от средата на май. Сред най-големите им клиенти използването на токени при модели с отворен код е нараснало четири пъти по-бързо от затворените модели между есента на 2025 г. и пролетта на 2026 г. Компанията е отчела и над 500 организации, които са преминали към отворени модели.

Оптимизирането на разходите за AI може да бъде сложна математика. Отворените модели са със значително по-евтини токени - базовата единица на AI изчисленията. Наскоро пуснатият модел Fable 5 на Anthropic напротив, макар и засега блокиран от американското правителство, е над 50 пъти по-скъп от гледна точка на токените от DeepSeek V4 Pro.

Но най-напредналите модели на компании като OpenAI, Anthropic и Google имат преднина от 4 до 6 месеца пред отворените алтернативи, твърдят изследователи. В някои случаи това означава, че те изпълняват задачи с по-малко токени, което може да доведе до по-ниска обща цена.

„Компаниите все по-често оценяват моделите по цена за задача: колко струва да се изпълни задача от началото до края, а не цена на токен“, казва говорител на Anthropic.

Стартъпът за AI асистента Lindy започва да експериментира с модела DeepSeek V4 преди два месеца, казва основателят Фло Кривело. Екипът му от 25 души изгражда вътрешни инструменти, за да провери дали китайският модел с отворен код може да се справи със задачи като управление на поща и календари, писане на имейли и други.

Те установяват, че DeepSeek се справя със задачите толкова добре, колкото Anthropic Sonnet, и е особено добър в сортирането на имейли. И, отбелязва Кривело, е 10 пъти по-евтин.

Много компании вече започват да изграждат собствени AI модели върху отворен код и съобщават, че намаляват разходите си. Когато фирми обучават вътрешни модели със собствените си данни, те могат дори да надминат водещите модели по ефективност, твърдят ръководители.

Други използват инструменти, които комбинират различни модели според цената и вида задача.