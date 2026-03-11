Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие решение да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Мотивът е, че министърът няма правомощия да предлага изпълняващ функциите главен прокурор.

Решението бе прието единодушно. То може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, съобщи БТА.

По време на заседанието служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов постави няколко теми на вниманието на колегията, които да бъдат обсъдени - цялостното управление на прокуратурата в периода, в който Борислав Сарафов изпълнява длъжността главен прокурор, поведението му и продължителността на периода на заемане на длъжността.

Той отбеляза, че изборът на титуляр не може да бъде направен по обективни причини заради изтеклия мандат на членовете на ВСС. По думите на Янкулов трябва да бъде определен друг изпълняващ длъжността до избор на титуляр или друг временно изпълняващ длъжността, за да не се стига до прекомерна продължителност на временното заемане на поста.

Според служебния министър Сарафов не е изпълнил до момента нито една от ключовите си заявки, които даде при заемане на поста, като например да направи всичко възможно да изчисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие, позната като „Осемте джуджета“, както и не е направил достатъчно, че да има доверие към него.

Според Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет законовото ограничение от 6 месеца за изпълняване на функциите главен прокурор не важат за Сарафов и той остава до избора на титуляр.

Членове на колегията заявиха, че се чувствали притиснати да изберат нов и.ф. и това било накърняване на тяхната независимост.

Андрей Янкулов каза, че след като министърът на правосъдието може да предложи титуляр за главен прокурор, може да предложи и изпълняващ функциите главен прокурор, като за законова възможност да сезира колегията той се позова на Конституцията. В края на дебата Янкулов каза, че от изказванията на членовете на колегията се разбира, че Сарафов ще бъде и.ф. главен прокурор до избор на титуляр, след като бъде избран нов състав на ВСС, когато и да бъде това.