Служебният министър на правосъдието иска ВСС да определи нов и.ф. главен прокурор

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че свиква заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС) за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

В пост в социалната мрежа Facebook Янкулов посочва, че според становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.

„Състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава", посочва Янкулов.

„Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правосъдието, функционира, без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор“, казва служебният министър на правосъдието.

„Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България“, подчертава той.

„Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста“, казва още Янкулов.

Той дава пример с мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", за която Сарафов коментира, че е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция“.

„Това, че съдилищата масово не приемат за разглеждане правни актове на заявяващия се като и.ф. главен прокурор, е тежък правен проблем, който не само ограничава възможността на Борислав Сарафов да упражнява правомощията на главен прокурор по конкретни наказателни дела, но предизвиква негативни последици за засегнатите лица, обществения интерес в сферата на наказателното правосъдие и правната сигурност въобще“, пише Андрей Янкулов в искането си.

„Прокуратурата като институция изначално не може да функционира законосъобразно без главен прокурор и това е становището на Конституционния съд, което може да бъде изведено от редица негови решения през годините“, добавя той.

„В правовата държава никой не може да държи като заложник прокуратурата и държавното управление с фактическо изпълняване на функциите на главен прокурор на практика безсрочно“, в нарушение на Закона за съдебната власт и на Конституцията, посочва още Янкулов.

Законът ограничава времето, в което постът главен прокурор може да се заема от изпълняващ функциите му. Противоконституционно е легитимно избраният главен прокурор да продължи да изпълнява функцията на такъв за неопределено време след изтичане на мандата, подчертава служебният правосъден министър.