Synopsys: Недостигът на чипове памет вероятно ще продължи и през 2027 г.

Това прибавя към наратива, че кризата заради бума на АІ инфраструктурата може да продължи по-дълго от очакваното.

21:57 | 26.01.26 г.
Снимка: Desiree Rios/Bloomberg
Покачването на цените и недостигът на памет вероятно ще продължат през 2027 г., според главния изпълнителен директор на Synopsys в изказване пред CNBC. Позицията се прибавя към засилващия се наратив, че кризата, причинена от бума на инфраструктурата за изкуствен интелект (АІ), може да продължи по-дълго от очакваното.

Чиповете памет са ключов компонент на потребителската електроника като смартфони и лаптопи. Те също така се превърнаха и в ключова част от работата на АІ центровете за данни и сървърите, инсталирани в тези съоръжения.

Тъй като десетки милиарди долари продължават да се харчат за инфраструктура за центрове за данни, търсенето на чипове се увеличи драстично. Това на свой ред води до безпрецедентно покачване на цените на полупроводниците, което се очаква да продължи и тази година.

Според Сасин Гази „сривът“ при чиповете ще продължи през 2026 г. и 2027 г.

По думите му по-голямата част от паметта, произвеждана от водещите играчи, отива директно към инфраструктурата за изкуствен интелект, но много други продукти се нуждаят от памет, така че тези други пазари са останали без капацитет.

Samsung, SK Hynix и Micron са най-големите компании за чепове в света.

Въпреки че тези компании се стремят да разширят производството, са необходими „минимум“ две години, преди то да се задейства, което е една от причините, поради които недостигът се очаква да продължи, смята Гази.

Цените на паметта исторически са се движели на цикли на недостиг или свръхпредлагане, което е диктувало стойността на компонентите. Някои анализатори обаче наричат ​​настоящата тенденция „суперцикъл“.

„Сега е златно време за компаниите за памет“, посочи още Гази.

Уинстън Чън, главен финансов директор на най-големия производител на персонални компютри в света Lenovo, също каза в интервю миналата седмица, че „ще видим покачване на цените на паметта“, отбелязвайки, че има голямо търсене и недостатъчно предлагане.

Поскъпването на чиповете памет означават, че компаниите за потребителска електроника може да се наложи да обмислят покачване на цените.

Китайският гигант в електрониката Xiaomi, една от най-големите компании за смартфони в света, заяви миналата година, че очаква покачване на цените на мобилните телефони през 2026 г. Гази от Synopsys обаче смята, че увеличението вече е налице.

За Чън от Lenovo цикълът ще позволи прехвърляне на разходите, тъй като има голямо търсене на чипове.

Lenovo има „диверсифицирана“ верига за доставки с 30 производствени завода по целия свят, което може да ѝ помогне да смекчи някои от рисковете, свързани с недостига на памет, каза Чън.

Последна актуализация: 21:58 | 26.01.26 г.
чипове полупроводници ai
