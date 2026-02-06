IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Глобалните продажби на полупроводници ще достигнат 1 трлн. долара тази година

Лидер в растежа и най-голям сегмент на чиповете са усъвършенстваните компютърни чипове

15:37 | 06.02.26 г.
Снимка: freepik.com
Стойността на глобалните продажби на полупроводници ще достигне 1 трлн. долара тази година, съобщи в свои прогнози от петък американската Асоциация на полупроводниковата индустрия.

Групата, която представлява повечето американски компании за чипове, заяви, че продажбите на чипове са достигнали 791,7 млрд. долара през 2025 г., което е увеличение с 25,6% спрямо предходната година, съобщава Ройтерс. Очаква се този бурен растеж да продължи и през тази година, тъй като големите технологични компании по целия свят харчат стотици милиарди долари за изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект.

Лидер в растежа и най-голям сегмент на чиповете са усъвършенстваните компютърни чипове, произвеждани от Nvidia, Advanced Micro Devices и Intel. Продажбите на тези продукти са се увеличили с 39,9%, достигайки общо 301,9 млрд. долара през 2025 г.

Втората по големина категория са чиповете за памет, чиито цени се покачват в резултат на недостига, предизвикан от изкуствения интелект. Продажбите на чипове за памет са се увеличили с 34,8% до 223,1 млрд. долара.

Но бумът на изкуствения интелект се е разпрострял в почти всички части на индустрията за чипове, като Джон Нойфер, президент и главен изпълнителен директор на базираната във Вашингтон асоциация, заяви, че мениджърите на редица по-малки фирми са изразили оптимизъм за 2026 г., когато наскоро е посетил Силициевата долина.

„Рефренът, който чух, беше: „Никой не знае какво ще се случи с изкуствения интелект след година, но поръчките ми са напълно изчерпани“, каза Нойфер пред Ройтерс. „Поне за следващата година сме на доста, доста силен път.“

