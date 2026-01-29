Samsung очаква остър недостиг на чипове и препятствия при мобилните технологии

Samsung Electronics очаква недостигът на чипове да се задълбочи тази година, породен от бума при разработването на изкуствен интелект (AI), като силното търсене на чипове за памет ще е от полза за основния бизнес, но ще създаде затруднения за другите подразделения на южнокорейската група като смартфони и дисплеи, съобщава Ройтерс.

Концернът заяви, че оперативната му печалба е нараснала трикратно до рекордно високо ниво през четвъртото тримесечие, което подчертава силната ценова мощ на водещия производител на чипове за памет, тъй като надпреварата при изкуствения интелект стимулира предлагането на чипове и повишава цените.

Въпреки това Samsung предупреди, че покачващите се цени на чиповете за памет повишават разходите в бизнеса ѝ със смартфони и дисплеи.

„Очаква се значителен недостиг на продукти с памет да продължи засега“, предупреждава Ким Дже-джун, директор на бизнеса с чипове за памет в Samsung.

Той очаква всяко разширяване в предлагането да бъде ограничено през 2026 и 2027 г., докато търсенето, свързано с изкуствения интелект, остава силно.

Samsung отчете оперативна печалба от 20 трлн. вона (13,98 млрд. долара) за периода октомври-декември, което е в съответствие с прогнозата на компанията. Приходите на южнокорейския концерн растат с 24% до 93,8 трлн. вона (66 млрд. долара).

Оперативната печалба в бизнеса с чипове на Samsung е скочила с 470% до рекордно високо ниво от 16,4 трлн. вона, което представлява над 80% от общата печалба на групата.

В същото време обаче печалбата от мобилни услуги се свива с 10% до 1,9 трлн. вона поради покачващите се цени на чиповете.

По отношение на звената за мобилни устройства и дисплеи компанията предупреди за „предизвикателна година“, тъй като са изправени пред натиск върху разходите.

Мобилното подразделение планира да работи с основните си партньори, за да осигури стабилни доставки на продукти и ще насърчи ефективността на ресурсите, за да сведе до минимум рискът от ерозия на печалбата.

Бизнесът с дисплеи също очаква търсенето на смартфони да отслабне през текущото тримесечие поради покачващите се цени на чиповете и очаква клиентите да настояват за намаление на цените.

Печалбата на Samsung от бизнеса с дисплеи се е увеличила повече от два пъти до 2 трлн. вона през четвъртото тримесечие благодарение на стабилните продажби на iPhone 17.

Samsung заяви, че вече произвежда своите чипове от следващо поколение с висока пропускателна способност (HBM) и планира да стартира доставките през февруари по искане на „голям клиент“, очевидно визирайки Nvidia.

Очаква се общите приходи от HBM да нараснат трикратно тази година, тъй като компанията е осигурила поръчки за целия си капацитет.

Samsung се опитва да настигне своя основен южнокорейски конкурент SK Hynix, водещ доставчик на усъвършенстваните чипове за памет, които са ключови за AI ускорителите на Nvidia, след като миналата година се сблъска със забавяне на доставките.