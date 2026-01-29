Акциите на Microsoft поевтиняха със 7% след по-слаб ръст на продажбите от облака

Разходите на Microsoft за последното тримесечие са достигнали рекордно високо ниво, а ръстът на продажбите в облачния сектор се е забавил. Това доведе до рязък спад в цената на акциите заради опасения на инвеститорите, че инвестициите на компанията в изкуствен интелект (AI) може да отнемат повече време от очакваното, за да се изплатят, съобщава Bloomberg.

Капиталовите разходи за второто фискално тримесечие са достигнали 37,5 млрд. долара, което е с 66% повече на годишна база и надхвърля прогнозите на анализаторите за 36,2 млрд. долара.

Отделът за облачни изчисления Azure отчете коригиран спрямо валутните колебания ръст на приходите от 38% през тримесечието, което отговаря на прогнозите на анализаторите. Темпът на растеж се е забавил с един процентен пункт спрямо предходното тримесечие. Компанията очаква продажбите на Azure да нараснат с 37% до 38% през текущото тримесечие.

Акциите на Microsoft поевтиняха с около 7% в удължената търговия, след като затвориха на цена от 481,63 долара в Ню Йорк.

„Един от основните проблеми, които тежат на инвеститорите, е, че капиталовите разходи растат по-бързо от очакваното, а може би Azure расте малко по-бавно от очакваното“, каза анализаторът от Morgan Stanley Кийт Вайс по време на разговор с анализатори. Според него инвеститорите са загрижени за възвръщаемостта на тези разходи.

Финансовият директор Ейми Худ отговори, че голяма част от облачния капацитет се използва за вътрешни екипи, което подобрява продукти като Copilot. Ако целият нов капацитет беше насочен към Azure, темповете на растеж щяха да бъдат значително по-високи, каза тя.

Най-големият производител на софтуер в света отбелязва бърз растеж в облачния си бизнес отчасти благодарение на историческото партньорство с водещия стартъп в областта на изкуствения интелект OpenAI. Но въпреки големите разходи за центрове за данни Microsoft се затруднява да осигури достатъчно капацитет онлайн, за да отговори на търсенето.

Microsoft се опитва да внедри AI инструменти, включително тези, разработени от OpenAI, в продуктите си, залагайки на това, че чатботовете и технологиите за автоматизация ще стимулират продажбите на софтуера за продуктивност и облачните услуги на компанията.

По време на разговора с анализаторите главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела заяви, че компаниите вече плащат за 15 млн. абонамента за M365 Copilot – основния AI инструмент на Microsoft за офис служители. Приемането нараства сред огромната база от корпоративни потребители на компанията, каза Надела.

Общите продажби са се увеличили със 17% до 81,3 млрд. долара през тримесечието, а печалбата е достигнала 5,16 долара на акция, съобщи компанията в изявление в сряда. Нетната печалба е била подсилен от спечеленото от инвестицията на Microsoft в OpenAI, която е повишила печалбата на акция с 1,02 долара.

Анализаторите очакваха продажби от 80,3 млрд. долара и печалба на акция от 3,92 долара.

Стойността на ангажиментите от клиенти, които Microsoft очаква да се материализират като продажби в бъдещите години, се е удвоила в сравнение с предходната година, главно в резултат на нова сделка на стойност 250 млрд. долара с OpenAI. Стартъпът съставлява 45% от портфейла на Microsoft, който в края на декември възлизаше на 625 млрд. долара.

Microsoft е първата от трите големи компании за облачни услуги, която обяви тримесечните си финансови резултати за тази година. Alphabet планира да публикува своите приходи на 4 февруари, а Amazon.com – на следващия ден.