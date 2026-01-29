Meta отчета рекордни продажби и планира разходи за 135 млрд. долара само за тази година

Meta Platforms отчете рекордни продажби през четвъртото тримесечие и значително увеличение на прогнозираните разходи за 2026 г. – сигнал, че компанията няма намерение да забави амбициозната си експанзия в областта на изкуствения интелект, съобщава Wall Street Journal.

Акциите поскъпнаха с повече от 8% в извънборсовата търговия. Компанията заяви, че капиталовите разходи ще достигнат 135 млрд. долара през 2026 г., което е с около 20% повече от очакванията на Уолстрийт и почти двойно повече от нивото на инвестициите през миналата година. Рекламният и другите отдели на компанията са донесли 59,9 млрд. долара през четвъртото, което е увеличение с 24% на годишна база.

Инвеститорите изглежда одобриха плана на Meta за значително увеличаване на разходите, което контрастира на ситуацията миналата година, когато акционерите реагираха по-предпазливо и настояваха за повече подробности относно скъпоструващите планове на компанията.

Изпълнителният директор Марк Зукърбърг планира да построи центрове за данни по целия свят, да пусне нови авангардни AI модели и да продължи да внедрява изкуствен интелект в основния рекламен бизнес през тази година.

„През 2025 г. преустроихме основите на нашата AI програма. През следващите месеци ще започнем да доставяме новите си модели и продукти“, заяви той по време на разговор с инвеститори и анализатори. „Очаквам първите ни модели да бъдат добри, но по-важното е, че ще покажат бързата траектория, по която се движим.“

Финансовият директор на Meta Сюзан Ли заяви, че чрез използването на AI компанията е успяла да подобри системите си, които препоръчват съдържание на потребителите, за да ги задържат ангажирани, и тези, които насочват персонализирани реклами към потребителите.

Тя добави, че WhatsApp ще продължи да пуска реклами през тази година и че платените съобщения в WhatsApp са преминали годишен темп на растеж от 2 млрд. долара през четвъртото тримесечие.

Meta, която вече инвестираше сериозно в изкуствен интелект, наскоро предприе стъпки за активизиране на тези усилия. По-рано този месец компанията обяви, че е наела бившия партньор на Goldman Sachs Дина Пауъл Маккормик за свой нов президент, за да развива партньорства с правителства за финансиране и разгръщане на центрове за данни по целия свят.

За тази цел Meta обяви и нова инициатива на „най-високо ниво“, наречена Meta Compute, чиято задача е да осигури огромното количество енергия, от което компанията се нуждае, за да управлява бизнеса си с AI модели и социалните медии.

„Meta планира да построи десетки гигавата през това десетилетие и стотици гигавата или повече с течение на времето“, написа Зукърбърг в публикация в Threads за новата инициатива. „Начинът, по който проектираме, инвестираме и си сътрудничим за изграждането на тази инфраструктура, ще се превърне в стратегическо предимство.“

Междувременно инвеститорите, анализаторите и технологичната индустрия като цяло наблюдават с интерес какво ще успее да произведе новото, супермощно AI подразделение на Meta след наемането на служители за милиарди долари от Зукърбърг през лятото.

Изминаха почти осем месеца, откакто Meta придоби 49% дял в Scale AI и нае главния ѝ изпълнителен директор Александър Уан за свой нов главен директор по изкуствен интелект. Компанията все още не е пуснала наследник на Llama 4 – големия езиков модел, представен миналата пролет, който се провали и накара компанията да преструктурира усилията си в областта на AI и да създаде новата си лаборатория Superintelligence Labs.

Има слухове обаче, че в процес на разработка е нов модел, а по време на вътрешна сесия с въпроси и отговори в компанията през декември, Уан заяви, че се очаква най-новите AI модели на Meta, с кодови имена Avocado и Mango, да бъдат пуснати на пазара през първата половина на тази година.

Meta наскоро придоби и базирания в Сингапур AI стартъп Manus за повече от 2 млрд. долара, месец след като спечели антитръстово дело, заведено от Федералната търговска комисия, за придобиването на Instagram и WhatsApp преди десет години.

По време на разговора с инвеститори и анализатори Зукърбърг отказа да сподели повече подробности за напредъка в разработването на AI модели.

„С времето разработваме много модели и много различни продукти и искам да съм сигурен, че работата ни ще говори сама за себе си“, каза той. „Доста съм оптимистичен, но нямам нищо конкретно, което да споделя.“

Тъй като AI заема централно място, Meta този месец направи и съкращения в екипите, работещи по проектите си в областта на метавселената.

Компанията съкрати около 10% от персонала, около 1500 души, от отдела Reality Labs, в който се намират тези екипи, и заяви, че пренасочва тези разходи към разработката на AI очила, където е постигнала по-голям напредък.