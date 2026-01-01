Как Instagram Reels се превърнаха в бизнес за 50 млрд. долара

Преди пет години Meta Reels беше копие на TikTok без приходи. Сега се очаква услугата да донесе толкова приходи, колкото Coca-Cola и Nike, а компанията планира да я разшири към повече екрани през 2026 г., пише Wall Street Journal.

Главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг обяви по време на разговор около финансовите резултати през октомври, че Instagram и Facebook Reels са надминали годишен темп на приходите от 50 млрд. долара , което означава, че компанията е напът да реализира тези приходи през следващите 12 месеца. За сравнение, анализаторите очакват YouTube да реализира приходи от реклама на стойност 46 млрд. долара през тази година, а изследователската фирма eMarketer изчислява, че TikTok ще постигне 17 млрд. долара.

Зукърбърг отдаде заслугите на системите за препоръки на компанията, базирани на изкуствен интелект, които според него предоставят по-качествено и по-релевантно съдържание из платформите ѝ.

„Видеото е особено силна страна“, каза той, отбелязвайки, че хората прекарват с 30% повече време в гледане на видеа в Instagram в сравнение с предходната година.

Това е коренна промяна в сравнение с положението само преди няколко години, когато вътрешно проучване на Meta показа, че Instagram се проваля в опита си да имитира TikTok. Изненадан от успеха на видео приложението, което тогава беше собственост на ByteDance, Instagram пусна Reels през август 2020 г.

До 2022 г. потребителите на Instagram прекарваха една десета от времето в гледане на Reels в сравнение с времето, което са прекарвали в TikTok. В един документ се казваше, че ангажираността с Reels е спаднала през последните четири седмици и че „повечето потребители на Reels изобщо не са ангажирани“.

Теса Лайънс, вицепрезидент по продуктите на Instagram, казва, че първото предизвикателство е било да се измисли как да се въведат къси видеа в приложение, което е било известно предимно като място, където хората публикуват снимки и се свързват с приятелите си и с творците, които следват.

След това трябвало да помогнат на хората да намират Reels на акаунти, които дори не следват. „Това е съвсем различно предизвикателство на класиране спрямо начина, по който първоначално трябваше да мислим за класирането на съдържанието“, казва тя в интервю.

Преди това алгоритъмът на Instagram беше изграден на базата на графика на следването, което означава, че показва на потребителите предимно публикации от хора, които следват – приятели, знаменитости или създатели. TikTok преобърна идеята за графиката на следването, вместо това показвайки на потребителите видеа от акаунти, които не следят, и разбирайки какво им харесва въз основа на времето, в което се задържат на всяко видео.

Instagram трябваше да разбере как да изпълни и тази много по-трудна задача.

Приложението се фокусира върху популяризирането на оригинално съдържание и плащане на създателите, за да публикуват на платформата. Тъй като хората започнаха да прекарват повече време в превъртане на Reels, алгоритъмът стана по-добър в прогнозирането на това, което потребителите искат да видят.

Пет години по-късно нещо започна да се случва.

Средностатистическият потребител на Instagram сега прекарва 27 минути на ден в гледане на Reels, докато потребителите на YouTube Shorts гледат 21 минути на тази платформа, по оценки на компанията за пазарни проучвание Sensor Tower,. (TikTok все още е лидер, като средно потребителите прекарват 44 минути на ден в превъртане на основния си фийд.)

Компанията твърди, че е „преминала преломния момент“ и сега планира да се възползва от този импулс, като пусне Instagram за телевизия. Преди няколко седмици Meta обяви първата стъпка към тази цел, пускайки я на устройствата Amazon Fire TV в САЩ като тест.

Лайънс пояснява, че Instagram знае от проучвания, че много хора вече гледат Reels с приятелите си, като свързват екрана на устройството си с телевизора.

YouTube отбеляза успех на телевизионния пазар и миналата година стана най-гледаният доставчик на видео съдържание на телевизори в САЩ. Хората вече гледат повече YouTube на телевизори, отколкото на телефони или други устройства.

Instagram иска парче от тортата.

През април компанията пусна функция, наречена Blend, която позволява на хората да създават персонализирани фийдове с видеа въз основа на алгоритмите на даден потребител и неговите приятели. Според Лайънс това прави гледането по-социално.

Миналия месец Instagram пусна друга нова функция, която позволява на потребителите да контролират по-пряко видеата, които им показва алгоритъмът, като му казват какво искат и какво не искат да виждат.

Лайънс смята, че това ще помогне за навлизането на телевизионните екрани. „Когато си пред телевизора, искаш да можеш просто да натиснеш върху подходящия тип съдържание, независимо с кого си“, казва тя.