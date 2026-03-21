ЕС иска от страните членки да започнат да запълват газовите хранилища отрано

Комисарят по енергетика на Европейския съюз е казал на държавите членки да започнат да запълват газовите си хранилища отрано, за да избегнат конкуренцията за доставки, която би могла да причини скок на цените през лятото, докато блокът се стреми да смекчи последиците от войната с Иран.

Правителствата също трябва да намалят целите си за запълване на газовите хранилища до 80% и да се възползват максимално от гъвкавостта, предлагана от законодателството на ЕС, пише еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен в писмо, видяно от Bloomberg.

Държавите могат да се отклоняват от тази цел от 80% с 10 процентни пункта, като е възможно допълнително отклонение от 5 процентни пункта при неблагоприятни пазарни условия. Държавите имат срок до 1 декември, за да изпълнят задълженията си за съхранение на газ.

„Сигурността на доставките остава относително защитена на този етап поради ограничената зависимост от вноса от този регион и товарите с втечнен природен газ, които са преминали през Ормузкия проток преди конфликта“, посочва Йоргенсен в писмото до държавите членки.

„Но като нетен вносител на енергоносители на международните пазари, произтичащите от това високи и нестабилни световни цени могат да повлияят и на вливанията в газовите хранилища в ЕС“, допълва той.

Писмото е факт след последните атаки на Иран срещу обекти за втечнен природен газ (LNG) в Катар, като се очаква ремонтните дейности да отнемат до пет години. Въпреки че ЕС получава сравнително малък дял от газа си от Близкия изток, блокът е изправен пред засилена конкуренция на световния пазар, като цените в Европа скочиха рязко.